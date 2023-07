Vila Real/ANPAC: boas corridas, no resumo do 2º dia | AutoSport

O 52º Circuito de Vila Real recebeu este sábado uma moldura humana impressionante, apesar da chuva que caiu de madrugada e na alvorada do dia. A paixão pelos automóveis que as gentes da “Bila” têm é suficiente para enfrentar os elementos. A ANPAC teve o enorme gosto de trazer até Vila Real mais de 100 pilotos e oferecer um espetáculo digno e vibrante com quatro disciplinas a seu cargo, a saber, Clássicos 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends.

Depois do dia de sexta-feira dedicado às sessões de treinos livres e cronometrados, a tendência de sucesso ficou desenhada. Porém, a competição automóvel é conhecida pela sua imprevisibilidade e por momentos de superação. Adicionando a isto uma pista para homens de barba rija, reuniram-se os ingredientes para um dia com corridas muito animadas.

Luís Alegria vence nos 1300 com o Datsun 1200

No Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, Luís Mendes intrometeu o seu Citroen AX Sport entre os dois maiores rivais na luta pelo campeonato, a saber, Luís Alegria e Jorge Marques. Porém, o rastilho do AX foi curto e na corrida a surpresa veio de outro lado. Ricardo Ferrão com um muito bem preparado Opel Corsa A, conseguiu saltar para a frente da corrida e foi um osso duríssimo de roer para Luís Alegria e Jorge Marques.

O piloto do Datsun 1200 desenvencilhou-se do Opel Corsa mais célere que o piloto do Toyota Starlet 1300S. E essa vantagem foi decisiva para Luís Alegria. Após muita luta, Marques passou o Corsa, foi-se embora, mas já estava demasiado longe do Datsun 1200. O “Safety Car” acabou com a corrida à volta sete, depois do motor do Toyota Starlet de Andreia Fonseca ter entregado a alma ao criador.

Contas feitas, Luís Alegria ganhou na frente de Jorge Marques, seguido de Pedro Barbosa (Datsun 1200). No que toca às diversas categorias, Pedro Botelho levou o seu Austin Mini Cooper S ao primeiro lugar da categoria H71 na frente de carro idêntico de Fernando Carneiro e do Fiat 128 SF de José Moreira. Nos H75, Luís Alegria, claro, venceu, na frente de Pedro Barbosa e João Braga, todos em Datsun 1200.

Jorge Marques ganhou a categoria Legends 1300 na frente do Citroen AX Sport de Fernando Charais e o Toyota Starlet 1300 S de João Arantes. Finalmente, após enorme luta – como habitualmente – o melhor dos Fiat Punto 85 S do Desafio ANPAC foi Pedro Teixeira (5º à geral!). O pódio foi completado por Daniel Gouveia e Manuel Fernandes. Os três primeiros ficaram separados por menos de cinco segundos.

O Porsche 930 Turbo de Luís Delgado dominou os Clássicos

Se na qualificação a diferença de Luís Delgado para os restantes era significativa, na corrida o Porsche 930 Turbo não deu chances aos adversários. O único que ainda acalentou alguma esperança de desafiar Luís Delgado foi João Novo. O piloto do Ford Escort MKI tentou tudo, com uma condução exuberante e espetacular. Ainda esteve ali perto dos escapes do Porsche, mas Delgado aumentou o ritmo e Novo nada pôde fazer, terminando no segundo lugar. Muito longe ficou Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600).

Esta corrida dos Clássicos ficou marcada pela bandeira vermelha que determinou o fim da corrida. Mário Barbosa (Ford Escort MKI) bateu forte e ficou no meio da pista. Foi um momento de azar para o piloto do carro da oval azul, a sorte grande para Rui Azevedo. O piloto do Ford Escort RS 2000 do Grupo 1 viu o motor do seu carro partir imediatamente antes do despiste de Barbosa. Saindo a bandeira vermelha, a classificação final foi a da volta anterior e, assim, Rui Azevedo ficou classificado e venceu o Grupo 1.

Nos H71, a vitória foi para o Lotus Elan de Vitor Costa, enquanto nos H75, o melhor foi Joaquim Jorge seguido de Rui Alves e António Soares, todos em Ford Escort RS 1600. Nos H81, claro, vitória para Luís Delgado, o primeiro classificado à geral, seguido de Pedro Poças (Porsche 924). O terceiro carro deste agrupamento, o Talbot Sunbeam Lotus de Vasco Nina não participou. A vitória no Grupo 5 foi para o Escort de João Novo, seguido de João Cruz (Ford Escort RS 1600) e Mário Barbosa (Ford Escort MKI) que, apesar do despiste, acabou classificado.

Legends com vitória sem contestação para o Ford Sierra RS500 de Luís Barros

A “pole position” com uma vantagem superior a cinco segundos deixou claro que caso o Ford Sierra RS500 aguentasse os trinta minutos de corrida, Luís Barros seria o grande candidato a vencer. E o piloto nortenho não deixou créditos por mãos alheias, ganhando a corrida com mais de quarenta segundos de vantagem para o segundo classificado, o líder absoluto do campeonato, Paulo Sousa (BMW M3). O pódio ficou completo com o BMW M3 Joaquim Soares.

Pelo meio, muitas lutas foram animando a corrida. Desde logo, Paulo Vieira que em modo recuperação esteve em grande luta com Gonçalo Novo. O jovem piloto deu muito que fazer ao BMW M3, com armas diferentes, mostrando todo o seu talento. Porém, teve de se vergar perante o poderio do carro alemão e Vieira ficou com o quinto posto, atrás do Alfa Romeo 156 2.0 TS de Hernâni Conceição.

O Ford Sierra RS 500 de Luís Barros venceu, também, entre os L90, seguido de outro Ford Sierra RS 500 pilotado por João Novo. Na Taça Legends 1600, o melhor foi Gonçalo Novo que levou o pequeno Peugeot 106 GTI até ao sexto lugar da geral. Dentro desta categoria, o segundo classificado foi Ricardo Diniz (Honda Civic) seguido de Miguel Matias com um Citroen Saxo. Na Taça Legends 2000, o melhor foi Hernâni Conceição (Alfa Romeo 156 2.0 TS), seguido do Opel Astra de José Soares e o Honda Integra de José Miguel Almeida.

Lotus de Francisco Gonçalves faz a “pole position” e vence na “Bila” entre os SuperLegends

Uma vez mais, o “hábito fez o monge” e Francisco Gonçalves fez a “pole position” e levou o lindíssimo Lotus Elise à vitória na corrida e na categoria SuperTrophy. O piloto ainda teve suportar a pressão do Mercedes de Vasco Barros, mas o carro de Estugarda durou, apenas, três voltas. O Westfield de Marco Osório e Marcos Oliveira instalou-se no segundo lugar, mas de forma dolorosa, o carro britânico decidiu fazer birra e a dupla de pilotos acabou, apenas, no 16º lugar final.

Francisco Gonçalves teve, ainda, de navegar por entre um aguerrido pelotão que, mesmo com bandeiras azuis, estava tão envolvido nas suas lutas particulares que provocaram alguns calafrios ao piloto do Lotus Elise. Os problemas no BMW 330d de Hugo Mestre e João Sousa e o abandono de João Paulo Sousa (BMW E30), estenderam a passadeira vermelha ao Renault Clio RS de António Duarte e Telmo Nunes para reclamarem o segundo lugar e primeiro da categoria SuperTrophy. Na terceira posição ficou o Honda Civic da Cars&Vibes Cup pilotado por Filipe Ferreira.

Uma corrida com 25 carros em pista e lutas em todo o pelotão. Fosse pela liderança da classe, ou apenas por posição em pista, a corrida dos SuperLegends foi das mais entretidas do dia de provas em Vila Real.

Contas feitas, Francisco Gonçalves ganhou na frente de André Tavares e Miguel Mota (Honda S2000) e Hugo Lisboa (BMW 323i) a categoria Suoer Extra. Por seu lado, a SuperTrophy foi ganha por António Duarte seguido de Filipe Ferreira e a dupla Eduardo leitão e Carlos Rodrigues. Ambos ao volante dos Honda Civic da Cars&Vibes Cup. Finalmente, a categoria Suoer Turismos foi ganha pelo Honda CivicType R de Luís e Valdemar Nóvoa, seguidos de Marcos Gonçalves (Renault Clio RS) e Rui Silva e Marco Moura, igualmente ao volante de um carro da marca francesa.

O programa da ANPAC no 52º Circuito de Vila Realamanhã,domingo (16 de julho), estando reservado para as segundas corridas do CPVC 1300 (09:50), CPVClássicos (11:05), CPV Legends (12:25) e CPV SuperLegends (14:50).

Como sucede em todas as organizações da ANPAC – desta feita com a colaboração do CAVR – Clube Automóvel de Vila Real – as corridas terão transmissão em “streaming” nas redes sociais da ANPAC (Facebook) e para seguir os tempos e as incidências de toda a atividade em pista, está disponível um “livetiming” que pode aceder em www.cronobandeira.com.

Horário 52º Circuito de Vila Real – ANPAC

Domingo, 16 de julho

09:50 – 10:20 – Corrida 1 (1300)

11:05 – 11:35 – Corrida 1 (Clássicos)

12:25 – 12:55 – Corrida 1 (Legends)

14:50 – 15:20 – Corrida 1 (SuperLegends)