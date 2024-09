Rui Costa e João Macedo Silva dominam Clássicos no ANPAC Historic Racing

O fim de semana do ANPAC Historic Racing ficou marcado por vitórias repartidas entre Rui Costa e João Macedo Silva no final das duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos disputadas no Autódromo do Estoril. O ‘Grand Finale’ do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos irá realizar-se no Algarve Classic Festival que se disputa no Autódromo Internacional do Algarve, dias 25 a 27 de outubro

As duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, realizadas no Autódromo do Estoril tiveram faces semelhantes. Dos 17 carros inscritos apresentaram-se à partida da primeira corrida 16 carros (esteve ausente o Porsche 930 Tubo de Pedro Bethencourth). Porém, o intenso calor que se fez sentir na região de Lisboa (mais de 30 graus de temperatura no ar e acima de 40 graus no asfalto) criou muitas dificuldades a homens e máquinas que enfrentaram duas mangas de 25 minutos cada uma.

A primeira corrida ficou marcada pelo abandono de João Macedo Silva, uma vez mais vítima de problemas mecânicos (embraiagem) no Porsche 911 RSR. A saída de cena do automóvel de Weissach, deu palco a uma luta tremenda entre Rui Costa (Ford Escort RS 1800) e Bruno Santos (Porsche 911 RS). Os dois ultrapassaram-se várias vezes, numa luta a dois que começou a três e assim permaneceu até que o Ford Escort RS 1800 de João Novo decidiu apear o seu piloto. Bruno Santos foi-se mantendo na frente e quando se esperava o ataque de Rui Costa nas voltas finais, o Porsche do líder decidiu fazer birra e forçou Bruno Santos ao abandono a uma volta do final.

Ficou na frente, tranquilo, Rui Costa, fechando o pódio o Porsche 911 RS de Cláudio Vieira no segundo lugar e António Soares (Ford Escort RS 1800). Uma corrida intensa e divertida com vários protagonistas pela vitória e pelo primeiro lugar nas diversas categorias. Assim, no Grupo 1, Luís Liberal levou o seu Ford Escort RS2000 à vitória, ao passo que no Grupo 5, Nuno Augusto (Ford Escort RS 1600) foi vendo os seus adversários terem problemas. João novo abandonou volvida apenas uma volta, João Cruz também ficou pelo caminho com o seu Ford Anglia e Luís Nunes conheceu igual sorte com o Ford Escort RS1600. Uma razia total no Grupo 5.

Entre os H71, Domingos Sousa Coutinho, apesar de um pião na curva VIP e uma passagem pela box, conseguiu vencer na frente do Lotus Elan de Vítor Costa e do Ford Escort RS 1600 de José Filipe Nogueira. O vencedor da corrida, Rui Costa, ganhou, naturalmente, os H75 na frente de Cláudio Vieira, António Soares, Bruno Santos (Porsche 911 RS) e Manuel Teixeira (Porsche 911 RS). Ricardo Pereira levou á vitória o seu Ford Escort RS 2000 à vitória nos H81.

Para a segunda corrida ficava a expetativa para a recuperação de João Macedo Silva, A formação da Garagem Aurora a ter muito trabalho com os Porsche 911 RSR de Silva e o 911 RS de Bruno Santos. O primeiro ficou pronto para a segunda manga, infelizmente, o segundo nem por isso e, assim, Bruno Santos não participou nesta corrida. Desse modo foram 14 carros que iniciaram a segunda corrida, que conhecem animação extra graças à colaboração de Rui Costa, Cláudio Vieira, António Soares e João Macedo Silva. O piloto do Porsche laranja parecia que não iria conseguir chegar aos primeiros lugares. Porém, Macedo Silva optou por uma estratégia de poupança do carro e dos pneus, face às temperaturas elevadas que se faziam sentir, tentando evitar nova desilusão.

Enquanto o Porsche 911 RSR de Macedo Silva não chegou aos primeiros lugares, Cláudio Vieira desafiou Rui Costa e o Porsche verde passou para a frente do Ford negro, mantendo-se nessa posição debaixo de forte pressão de Rui Costa. António Soares voltou a colar-se a este grupo e os três foram mantendo uma toada não muito forte, pois o intenso calor a isso obrigava.

Na parte final da prova, tudo mudou. Rui Costa tentou passar Cláudio Vieira, forçou o andamento e algumas travagens mais otimistas tivera como efeito a perda de tempo. Entretanto, agigantou-se José Macedo Silva que a poucas voltas do final viu Cláudio Vieira abandonar a três voltas do final, na escapatória da Curva 1 do Estoril, promovendo Rui Costa à liderança.

Que durou pouco, pois Macedo Silva passou célere por António Soares e, um par de curvas depois, pelo Escort RS1800 de Rui Costa, já a contas com algumas dificuldades com os pneus. Terminava, assim, a recuperação de João Macedo Silva que, na parte inicial da corrida, parecia impossível. Quem não esteve nesta luta foi João Novo que, mais uma vez, foi vítima do capricho do seu Ford Escort RS 1600 inscrito no Grupo 5.

Quem também não chegou ao final da prova foi o vencedor da categoria H71 na primeira manga, Domingos Sousa Coutinho (BMW 2800CS). Aliás, somente o piloto do BMW, Cláudio Vieira, José Filipe Nogueira e João Novo abandonaram a prova.

Luís Liberal voltou a levar à vitória no Grupo 1 o seu Ford Escort RS2000. No Grupo 5, Luís Nunes levou de vencida o Ford Anglia de João Cruz. O lindíssimo Ford Escort RS1600 do piloto não ficou pronto a tempo e decidiu estar presente com o não menos entusiasmante Ford Anglia. O pódio ficou fechado com o Escort RS 1600 de Nuno Augusto. Nos H71, o Lotus Elan de Vítor Costa venceu na frente de José Filipe Nogueira que, não chegando ao final, ficou classificado.

Finalmente, nos H75, João Macedo Silva ganhou, claro, na frente de Rui Costa e António Soares. O Porsche 911 RS de Manuel Teixeira foi quarto e como ficou classificado, apesar do abandono, Cláudio Vieira fechou o Top 5 desta classe. Ricardo Pereira repetiu a vitória nos H81.

Campeonatos de Portugal 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends

13 e 14 abril – Cascais Racing Weekend (Estoril)

24 a 26 maio – Jerez AngelNieto

28 a 30 junho – Circuito Internacional de Vila Real

14 e 15 setembro – ANPAC (Estoril)

25 a 27 de outubro – Algarve Classic Festival (Portimão)