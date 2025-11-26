P21 Motorsport responde à ANPAC

Na sequência do comunicado lançado pela ANPAC, que dava conta do desagrado relativo a várias situações ao longo do Cascais Racing Weekend do último fim de semana, a P21 Motorsport, responsável da Porsche Sprint Challenge Ibérica respondeu, também em comunicado.

Segundo a ANPAC, “o evento, marcado por graves falhas de segurança e falta de profissionalismo, resultou numa experiência vergonhosa e humilhante para os pilotos, equipas e associados da ANPAC que competem sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting”.

O comunicado fala em “gestão operacional e logística catastrófica, com a prioridade focada unicamente em garantir o recorde de concentração de viaturas da competição, que connosco partilhou o espaço”.

Assim, considerando “vergonhosa a atitude da organização, que falhou redondamente em todos os aspetos, desde o controlo de acessos à coordenação em pista”, a ANPAC apelou à FPAK para “tomar uma posição firme e imediata”.

A resposta da P21 Motorsport

A P21 Motorsport, pela voz do Series Manager da Porsche Sprint Challenge Ibérica, José Monroy, manifestou “Total surpresa e firme discordância face ao teor do comunicado divulgado pela ANPAC.”

Segundo Monroy, “no dia 18 de novembro realizou-se uma reunião preparatória com todas as entidades envolvidas na organização do Cascais Racing Weekend: P21 Motorsport / Porsche Sprint Challenge Ibérica, ACDME, Motor Sponsor e ANPAC. Nessa reunião foram apresentados e discutidos os mapas de espaços e paddock, os planos de acessos, boxes, programas e toda a dimensão logística e operacional do evento.

A posição da ANPAC nessa reunião foi inequívoca: não apresentou qualquer reserva, objeção ou queixa. Tudo foi analisado, validado e acordado por todas as partes, incluindo por quem agora afirma ter sido desrespeitado.

Por isso, rejeitamos categoricamente qualquer insinuação de que a distribuição de espaços ou a estrutura operacional teria sido imposta ou conduzida de forma unilateral. Tudo foi cumprido exatamente conforme aprovado”.

No que diz respeito aos atrasos, a P21 Motorsport estranha “profundamente que a ANPAC critique aquilo que todos os envolvidos sabem ter resultado de múltiplas bandeiras vermelhas nos treinos e corridas dos seus próprios campeonatos. Ignorar este facto objetivo, imputando responsabilidades a terceiros, falseia a realidade e cria um clima injusto para com todos os que trabalharam intensamente ao longo de todo o fim de semana”.

É também realçado que “a P21 Motorsport e a Motor Sponsor, em estreita parceria com a ACDME, investiram esforços significativos para transformar o Cascais Racing Weekend num evento com público, animação, visibilidade mediática e forte impacto nas redes sociais”, destacando a presença de “milhares de visitantes, ativações de marca, que elevou o evento muito acima da média habitual”.

A P21 Motorsport lamenta “o tom adotado pela ANPAC, que desconsidera não só este esforço coletivo, mas também a verdade factual dos acontecimentos”.

José Monroy também reafirmou “a sua total solidariedade para com a ACDME, cuja atuação consideramos profissional, rigorosa e exemplar. Reiteramos igualmente a nossa disponibilidade para continuar a trabalhar com todas as entidades, incluindo a ANPAC, em prol do desenvolvimento do desporto automóvel nacional, da sua promoção e da criação de melhores condições para pilotos, equipas e público,” concluindo que “esse trabalho conjunto exige responsabilidade, seriedade e rigor na comunicação pública, valores que continuaremos a defender”.