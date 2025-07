José Fafiães, ANPAC: “Queremos mais uns metrinhos no paddock de Vila Real”

Vila Real bate recorde de inscritos e mostra vitalidade dos Clássicos e Legends, diz José Fafiães

O Circuito Internacional de Vila Real voltou a afirmar-se como um dos pontos altos do automobilismo nacional, especialmente para as competições de Clássicos e Legends. Com 128 carros inscritos, o evento alcançou um número recorde de participantes nas categorias promovidas pela ANPAC — a Associação Nacional de Pilotos Automóveis Clássicos — e reafirmou o interesse crescente do público e dos pilotos por estas provas.

José Fafiães, responsável da ANPAC, não escondeu o entusiasmo com a adesão e deixou claro que a ideia de uma possível redução do número de inscritos devido à falta de espaço não é do seu agrado.

“Queremos mais uns metrinhos no paddock. Tivemos 128 carros, foi um recorde aqui em Vila Real, e com quatro grelhas diferentes. Não creio que a redução do número de inscritos seja o caminho certo. Todos querem correr, todos querem vir a Vila Real. Acho muito mal estar a cortar a festa para alguns em benefício de outros. Por isso, todos têm direito, todos devem vir. A única questão aqui é nós não queremos saber se a rua sobe, se a rua desce, se o carro afina mal ou afina bem, queremos mais os metrinhos e traz-se mais carros garantidamente. Por isso, sim, estamos muito contentes com aquilo que trouxemos e que demonstramos. Mesmo com tudo a monte, mesmo com tudo encostadinho, estava tudo arrumadinho”.

Sobre o aumento do número de inscritos, o dirigente destacou o crescimento constante da categoria dos 1300, mas também alertou para a quebra nos clássicos, quer nos 1300, quer no CPVC:

“Os 1300, ainda bem que está em crescimento. É certo que temos os City, com os C1, mas também e o resto tá tudo ali. Mais uma vez, eu digo que nos 1300, os clássicos, tal como os clássicos grandes, também tão em quebra. Não há tantos assim. A grelha vai se compondo e há uma grande diversidade de carros, o que é bom. Nos Clássicos temos poucos carros, mas é algo que não podemos controlar”.

Relativamente aos Legends, o tom foi de satisfação, salientando que é possível fazer ainda melhor. “É pena ainda não termos conseguido a anuência de outras entidades para aumentar a lista e os carros competitivos que poderíamos ter nos Super Legends. O Francisco Gonçalves faz o papel dele. O carro é bom, mas ele também conduz como deve ser. Leva a água ao seu moinho e não tem culpa que não deixem aparecer mais carros.”

Com recordes, grelhas cheias e competitividade em alta, o automobilismo nacional clássico vive, pelas palavras e ação de José Fafiães e da ANPAC, uma fase de vitalidade que promete continuar a crescer.