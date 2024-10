João Macedo Silva vence os Clássicos, Luís Alegria domina entre os 1300

A penúltima corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300 decorreu hoje no Autódromo Internacional do Algarve com a pista molhada depois de um aguaceiro se ter abatido sobre a pista minutos antes da corrida começar. Apesar disso, foram mais de quarenta os automóveis que se lançaram para esta penúltima manga de 2024 de ambos os campeonatos.

Na sessão de qualificação, os Clássicos foram dominados pelo Porsche 911 RSR preparado pela Garagem Aurora de João Macedo Silva. António Soares (Ford Escort RS MKI) foi o segundo mais rápido, ficando as três primeiras filas da grelha de partida dos Clássicos preenchida com uma verdadeira armada Ford: João Novo (Escort MKI), Rui Costa (Escort RS1800) e João Cruz (Escort RS MKI).

Nos Clássicos 1300, Luís Alegria impôs o seu Datsun 1200, com Pedro Barbosa a levar carro à primeira fila da grelha dos 1300. O líder do campeonato absoluto e dos Legends 1300, Luís Mendes, colocou o seu Citroen AX Sport no terceiro lugar, seguido de Nuno Soares (Datsun 1200), João Braga (Datsun 1200) e do surpreendente Miguel Miguel que levou o seu Austin Metro até à terceira fila da grelha de partida.

A corrida de ambos os campeonatos tiveram dominador comum. Nos Clássicos, João Macedo Silva impôs o Porsche 911 RSR e nem um “FullCourseYellow” (provocado pelo abandono do Ford Escort RS MKI de Luís Nunes) permitiu que Rui Costa pudesse incomodar o piloto da Garagem Aurora. O piloto do belo Ford Escort RS 1800 encontrou forma de passar pelos seus adversários, ajudado por um pião de António Soares e dificuldades do Ford Escort MKI de João Novo. A classificação dos primeiros ficou, assim, estabelecida ficando o foco da corrida na recuperação de António Soares que o levou a terminar no pódio depois de uma breve luta com Rui Alves.

Contas feitas, João Macedo Silva venceu a corrida à geral, nos Clássicos e na categoria H75. Ganhou pontos nas contas do campeonato absoluto e nos H75, mas precisa que Rui Costa, que foi segundo nos H75, fique mais atras com maior perda de pontos para se sagrar campeão. O piloto do Escort RS 1800 MKII ficou em segundo na categoria, seguido de António Soares, Rui Alves, Tiago Reis, todos em Ford Escort RS 1600 MKI. Ficaram, depois, Cláudio Vieira (Porsche 911 RS), António Carvalho (BMW 2002), tendo Manuel Moura Teixeira (Porsche 911 RS) abandonado a corrida.

No Grupo 5, apesar dos problemas no seu Ford Escort RS 1600 MKI, João Novo conseguiu vencer o Grupo 5 na frente do exótico Mazda RX2 Capella de Marco Pinto. Luís Nunes abandonou na madrugada da corrida e não ficou classificado. Vítor Costa e o seu Lotus Elan venceram a categoria H71, enquanto que nos H81, Ricardo Pereira levou o seu Ford Escort RS 2000 a um excelente quinto posto à geral, vencendo nesta categoria à frente do Porsche 924 dePedro Poças e do Porsche 934 Turbo de Pedro Bethencourt.

Entre os Clássicos 1300, a grande surpresa foi a ausência na grelha de partida de Luís Mendes. Problemas no seu Citroen AX Sport deitaram por terra o excelente esforço feito na qualificação. Na classificação absoluta do campeonato tudo ficou mais apertado. Indiferente a todos os dramas, Luís Alegria levou o seu Datsun 1200 à cabeça da corrida e dominou, tal como sucedeu com João Macedo Silva nos Clássicos, da luz à bandeira. O campeão de 2023 conseguiu, ainda, imiscuir o seu Datsun entre os dez primeiros à geral.

Pedro Barbosa tentou incomodar Luís Alegria, mas pensando nas contas do campeonato e da categoria H75, o piloto do Datsun 1200 preferiu recolher os pontos para o segundo lugar entre os 1300 e na categoria. O pódio ficou fechado com o Datsun 1200 de João Braga. Nelson Resende ficou na quarta posição dos Clássicos 1300, fechando o Top 5 o Peugeot 106 de Gonçalo Matias.

Olhando às classes, os H75 foram ganhos por Luís Alegria na frente de Pedro Barbosa, João Braga, Nelson Resende e Nuno Soares, todos em Datsun 1200. Igualmente ao volante de um Datsun 1200, Rui Castro foi o melhor entre os H71. Destaque para a presença em pista do Datsun 1000 pilotado por Miguel Barata e Veloso Amaral que venceram a Taça 1000 dentro dos H71.

António Costa não conseguiu vencer o Desafio ANPAC, sendo batido por Daniel Gouveia e Paulo Azevedo. Atrás dos três primeiros ficaram Nuno Pinheiro e José Calazans, que trocou o seu Renault Spider pelo Fiat Punto 85 S desta categoria. Miguel Miguel venceu entre os H81, ao passo que a ausência de Luís Mendes abriu a porta à vitória de Gonçalo Martins (Peugeot 106) nos Legends 1300, com Fernando Morgado a levar o seu Suzuki Swift GTI ao segundo lugar. Finalmente, vitória na Stock Cup para o Honda Jazz de Frederico Formiga, seguido do Rover 25 de Trevor Stretch, com o Citroen C1 de Luís Alcino a vencer a nova categoria C1.

Amanhã, o Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300 cumprirá a derradeira corrida de 2024 a partir das 12.25 com transmissão nas redes sociais da ANPAC.