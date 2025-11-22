João Macedo Silva supera Bruno Santos por 0.04s pela pole position do CPV Clássicos

Os treinos cronometrados do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos proporcionaram uma batalha de tirar o fôlego no Autódromo do Estoril, com a luta pela Pole Position a ser decidida por uma margem mínima, estabelecendo o cenário para uma corrida emocionante.

João Macedo Silva (H75), ao volante do icónico Porsche 911 RSR, foi o mais rápido em pista, cravando o tempo de 1:45.670s, à fantástica velocidade média de 141.8 km/h. No entanto, a sua liderança foi conquistada por uma diferença quase simbólica.Bruno Santos (H75), igualmente em Porsche 911 RSR, ficou a apenas 0.049 segundos do adversário (1:45.719s), assegurando a segunda posição na grelha e confirmando o domínio dos Porsche 911 no topo da categoria H75.

O Ford Escort RS 1800 de Rui Costa (H75) afirmou-se no terceiro lugar geral, com um registo de 1:46.649s, garantindo a presença de um modelo diferente no top 3.

Destaque ainda para Cláudio Vieira (H75), também em Porsche 911 RSR, que assegurou a quarta posição (1:47.048s), e António Soares (H75) em Ford Escort MK1 (1:47.444s), a fechar os cinco mais rápidos.

No Grupo 5, João Cruz (Ford Escort MK1) foi o mais rápido com 1:48.846s (e 6.º lugar da geral), seguido por Marco Pinto em Mazda RX2 Capella (1:56.156s). Nos H71, Filipe Nogueira (Ford Escort 1600) estabeleceu o melhor tempo da classe em 1:54.139s, enquanto Pedro Bethencourt (Porsche 934) foi o líder entre os concorrentes dos H81, com 1:54.350s.

O Autódromo do Estoril está pronto para receber amanhã as corridas, onde o público poderá assistir a duas provas onde os clássicos disputam cada curva. As corridas estão agendadas para as 9.10h e 13.05h.

