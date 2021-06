João Macedo Silva levou Porsche 911 RSR à vitória nos Clássicos | AutoSport

João Macedo Silva fez “barba, cabelo e unhas” na primeira corrida do Estoril SuperRacing Weekend a contar para o Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos. Kiko Mora (Porsche 911 RSR) venceu entre os H81, João Cruz (Ford Escort RS) ganhou o Gr.5 e Luís Liberal (Ford Escort RS 2000) foi o melhor Gr.1

Realizou-se, hoje, a primeira prova da segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos. Prevista para Vila Real, acabou por ser realizada no Autódromo do Estoril, seguindo o movimento do WTCR.

João Macedo Silva levou o seu Porsche 911 RSR à “pole position” na frente de Carlos Vieira (Ford Escort RS 1600) que, devido a um problema técnico no motor do Escort, acabou por não participar e nem sequer estará à partida da corrida de amanhã.

O piloto do Porsche laranja preparado pela Garagem Aurora distanciou-se dos rivais e liderou até ao final, mesmo com um “Safety Car” pelo meio. João Macedo Silva entregou a Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600) e a Kiko Mora (Porsche 911 RSR) a responsabilidade de dar emoção à corrida.

E os dois pilotos entregaram-se com afinco à luta pelo pódio. Ultrapassagens espetaculares marcaram esta luta, com o Porsche a inclinar-se perante o Ford, ficando Joaquim Jorge no segundo lugar e Kiko Mora, de regresso á competição, desta feita, com o filho, a ficar no terceiro lugar.

Óleo deixado na pista acabou por fazer entrar o “Safety Car” que neutralizou a prova durante algumas voltas.Porém, não trouxe nada de novo à classificação final, com João Macedo Silva a ver a bandeira de xadrez em primeiro, Joaquim Jorge em segundo e Kiko Mora em terceiro.

Fora desta luta pelos três primeiros lugares, destaque, ainda, para as intensas lutas entre Mário Meireles (Porsche 911 RSR) e Jorge Cruz (BMW 323i) e, no Grupo 1, entre Luís Liberal e Ricardo Pereira, ambos em Ford Escort RS 2000.

Nas diversas classes, João Macedo Silva ganhou entre os H75, enquanto que Kiko Mora venceu entre os H81 e João Cruz (Ford Escort RS 1600) foi o melhor no Gr.5. Finalmente, entre os carros do Gr.1, assistimos a uma luta intensa entre três Ford Escort RS 2000 com Luís Liberal a superiorizar-se a Ricardo Pereira e Paulo Vieira.

Amanhã, às 17.20 horas, realizar-se-á a segunda corrida do CPVClássicos.