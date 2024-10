João Macedo Silva e Luís Alegria repetem vitórias entre os Clássicos e nos 1300 na segunda corrida

Fim de festa da velocidade nos Clássicos e 1300 com uma corrida emocionante e com todos os campeonatos decididos, embora os resultados tenham de ser oficialmente reconhecidos.

Verdadeiramente espetacular a derradeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300, edição 2024, disputada hoje no Autódromo Internacional do Algarve. Com alguns títulos ainda por resolver, foi a luta pelo título absoluto e pela Categoria H75 que prendeu todos às cadeiras e fizeram muitas unhas serem roídas até à bandeira de xadrez.

João Macedo Silva esteve imperturbável e com o Porsche 911 RSR a carburar em pleno, o piloto do carro de Weissach repetiu o domínio exercido na primeira corrida, liderando da luz à bandeira uma manga que lhe poderia dar o título absoluto e da Categoria H75. Para isso, Rui Costa (Ford Escort RS 1800) teria de ficar fora do pódio da corrida e da categoria. Isolado na frente o Porsche 911 RSR, emergiu outro Porsche 911 RS, pintado com o verde da esperança de Cláudio Vieira chegar á vitória no Algarve.

O piloto adotou um ritmo demolidor impossível de igualar, primeiro, por Rui Alves, depois por Rui Costa e António Soares e, finalmente, João Novo. Porém, este ritmo acabou por passar fatura aos pneus e Vieira teve de esquecer a vitória para se defender de um ameaçador João Novo. Mas o foco de maior interesse estava mais atrás. António Soares esteve intratável e Rui Costa bem tentou várias abordagens. Mas fosse pelos pilotos atrasados, fosse por pequenos erros ou até pelo não aproveitamento de algumas escorregadelas do Escort de Soares, Rui Costa não conseguiu suplantar António Soares e ao ser o quarto classificado à geral e na categoria H75 viu o título fugir para João Macedo Silva.

Contas feitas às contas das diversas categorias, João Macedo Silva e o seu Porsche 911 RSR venceram a categoria H75 e venceram o Campeonato de Portugal de Clássicos absoluto e na categoria, seguido na corrida por Cláudio Vieira, António Soares (Ford Escort RS 1800), Rui Costa (Ford Escort RS 1800), Rui Alves e Tiago Reis, ambos em Ford Escort RS 1600. Manuel Moura Teixeira voltou a ter problemas no seu Porsche 911 RSe tal como João Simões (BMW 2002) foi forçado a abandonar a corrida.

Na categoria H71, numa luta entre dois belos Lotus Elan, José Filipe Nogueira levou a melhor sobre Vítor Costa que, por sua vez, se sagrou campeão da categoria. Nos H81, Ricardo Pereira tinha de terminar a corrida para ser campeão e o piloto da RP Motorsport levou o seu Ford Escort RS 2000 à vitória, reclamando, assim, o título face a Pedro Poças que viu os esforços de Eduardo Santos tentar roubar a vitória a Ricardo Pereira se revelarem infrutíferos. Pedro Bethencourt foi o terceiro da categoria com o seu Porsche 934. Finalmente, o Grupo 1 foi ganho por Rui Ribeiro ao volante de um Ford Escort RS 2000, ao passo que no Grupo 5, João Novo ganhou a categoria e embolsou o título, sendo seguido na corrida pelo Mazda RX2 de Simplício Pinto.

A corrida dos Clássicos 1300 teve menos histórias para contar e o dominador comum foi Luís Alegria que, com mais esta vitória, teve um regresso 100% vitorioso ao Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300. Porém, mais uma vitória no fim de semana do Algarve Classic Festival acabou por ser uma vitória de Pirro, pois o título escapou para as mãos de Luís Mendes que, apesar de sair do Algarve com zero pontos averbados, tinha vantagem suficiente para se sagrar Campeão de Portugal de Velocidade Clássicos 1300.

Para Pedro Barbosa, ficar à frente de João Braga era primordial para poder levar para casa o título da categoria H75. Durante a corrida, o piloto do Datsun 1200 verde e preto controlou os esforços de João Braga para encontrar forma de passar por ele. Pedro Barbosa deixou ir embora Luís Alegria e concentrando-se na luta pelo título, o piloto conseguiu o seu objetivo sagrando-se campeão em igualdade de pontos com João Braga, mas com vantagem em termos de vitórias face ao seu adversário. Um final emocionante para a categoria H71.

O restante pelotão, diluído entre os modelos dos Clássicos, foi se espalhando pela pista com algumas lutas interessantes como as de Miguel Miguel com Nelson Resende, tendo mesmo terminado a corrida no Top 5 à geral com o título dos H81 no bolso. Igualmente intenso foi o duelo no Desafio ANPAC. António Costa tinha como missão terminar a prova, esquecendo que, matematicamente, poderia lutar pelo título absoluto. Para Daniel Gouveia as contas eram ainda mais simples: tinha de ganhar a corrida e esperar que algo acontecesse ao Fiat Punto 85 S de António Costa. Gouveia imprimiu um ritmo demasiado duro para os seus adversários, mas a vitória foi insuficiente para impedir o título de Costa.

Olhando às diversas classes, na H71 a vitória foi para Rui Marques (Datsun 1200)com a Taça 1000 a sorrir na corrida e no campeonato à dupla Miguel Barata e Veloso Amaral (Datsun 1000). Luís Alcino venceu os C1 com o seu Citroen C1, enquanto nos H81, Miguel Miguel venceu a oposição do Ford Escort de Ângelo Ribeiro para vencer e reclamar o título. Nos H75 Luís Alegria foi o melhor, seguido de Pedro Barbosa, João Braga, Nuno Soares e Nelson Resende, todos em Datsun 1200. A ausência de Luís Mendes abriu a porta á vitória de Gonçalo Matias (Peugeot 106) nos Legends, que se superiorizou ao Suzuki Swift GTi de Nuno Afoito. Frederico Formiga levou à vitória o Honda Jazz na Stock Cup, seguido de Trevor Stretch. No Desafio ANPAC vitória para Daniel Gouveia, seguido de Paulo Azevedo, José Calazans, Rui Silva e Nuno Pinheiro.

Contas feitas aos campeões, Luís Mendes vence o Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 absoluto, Miguel Barata e Veloso Amaral ganharam nos H71 e na Taça 1000, enquanto Pedro Barbosa é campeão nos H75. Nos Legends, a vitória foi para Luís Mendes, sendo Miguel Miguel campeão da categoria H81. No Desafio ANPAC vitória para António Costa e na Stock Cup o melhor acabou por ser Trevor Stretch.

Convirá recordar e deixar claro que todas as classificações das diversas categorias estão sujeitas a confirmação oficial.