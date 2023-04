João Macedo Silva conquista pole position nos Clássicos e Luís Alegria nos 1300 | AutoSport

Com os pelotões do Campeonato de Portugal de Clássicos (CPVC) e do Campeonato de Portugal 1300 (CPV 1300) juntos em pista no Autódromo Internacional do Algarve, João Pedro Macedo Silva (Porsche 911RSR) foi o piloto mais rápido da sessão de qualificação entre os Clássicos, enquanto Luís Alegria (Datsun 1200) conquistou a pole position entre os 1300.

Macedo Silva foi o mais rápido de todos no traçado de Portimão, alcançando o registo de 1:57.566s. Entre a classe H75 do CPVC, a seguir ao piloto do Porsche ficou Rui Anjos que liderou uma ‘armada’ de Ford Escort RS 1600 e Joaquim Jorge.

Entre os concorrentes do CPV1300, Alegria registou o tempo de 2:12.118s, batendo Pedro Barbosa também em Datsun e Jorge Manuel Cequeira (Toyota Starlet 1.3).

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.