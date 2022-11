Estoril: última ronda do ano das competições ANPAC com mais de 80 inscritos | AutoSport

Depois do bom espetáculo que os concorrentes dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Legends, Clássicos e 1300 deram na ronda anterior no Autódromo Internacional do Algarve durante o Algarve Classic Festival, as três competições promovidas pela ANPAC voltam a reunir um bom número de pilotos inscritos para a última ronda da época, no Autódromo do Estoril. Soma-se a qualidade já demonstrada, novamente a uma boa quantidade de pilotos para o Estoril Racing Tribute Armando Pinto do próximo fim de semana. Serão um total de 85 inscritos nos 3 Campeonatos de Portugal de Velocidade em pista durante o próximo fim de semana.

A derradeira prova da época das competições promovidas pela ANPAC reúne mais cinco pilotos do que os inscritos na ronda anterior. Serão 17 pilotos a competir em pista pelas vitórias nas corridas do CPVC – que tem originado corridas com finais imprevisíveis – 22 concorrentes entre o pelotão dos clássicos 1300 e uma grelha muito bem preenchida dos Legends, com 47 inscritos.

A ação em pista das competições ANPAC começa no sábado com a realização dos treinos livres e das duas sessões de treinos cronometrados e no domingo serão disputadas as corridas dos três campeonatos.

No programa do evento da ACDME, o Estoril Racing Tribute Armando Pinto, estão ainda agendadas as provas da GT3 Cup, a Single Seaters Series e o Troféu C1.

LISTAS DE INSCRITOS, AQUI.

HORÁRIO:

Sexta-feira, 11 novembro

13:00 GT3 Cup Treino Livre 1

14:25 GT3 Cup Treino Livre 2

15:50 GT3 Cup Treino Crono 1

Sábado, 12 novembro

09h00 Campeonato Portugal Velocidade 1300 (CPV 1300) Treino Livre

09h30 Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (CPVL) Treino Livre

10h00 Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC) Treino Livre

10h30 Single Seaters Series Treino Livre

11h00 GT3 Cup Treino Crono 2

11h30 Troféu C1 Treino Crono

14h00 GT3 Cup Corrida 1 – 15 Voltas (Max. 25 min)

14h35 Single Seaters Series Treino Crono

15h05 Campeonato Portugal Velocidade 1300 (CPV 1300) Treino Crono

15h35 Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (CPVL) Treino Crono

16h05 Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC) Treino Crono

16h45 Troféu C1 Corrida 1 –50 min.

Domingo, 13 novembro

09h00 Single Seaters Series Corrida 1 – 15 Min.

09h40 Campeonato Portugal Velocidade 1300 (CPV 1300) Corrida 1 – 25 Min.

10h30 Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (CPVL) Corrida 1 – 25 Min.

11h20 Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC) Corrida 1 – 25 Min.

12h10 Single Seaters Series Corrida 2 – 15 Min.

13h10 GT3 Cup Corrida 2 – 15 Voltas (Max. 25 min)

14h00 Campeonato Portugal Velocidade 1300 (CPV 1300) Corrida 2 – 25 Min.

14h50 Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (CPVL) Corrida 2 – 25 Min.

15h40 Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC) Corrida 2 – 25 Min.

16h40 Troféu C1 Corrida 2 – 50 min.