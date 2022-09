Estoril Racing Tribute/Paulo Alves: Mais de uma centena de inscritos nas provas da ANPAC | AutoSport

O Estoril Racing Tribute/ Paulo Alves terá mais de uma centena de inscritos nos Campeonatos de Portugal de Velocidade Legends, Clássicos e 1300, que regressam à pista, este fim de semana, no Circuito do Estoril num evento de homenagem a Paulo Alves.

Depois da última prova antes das férias no Circuito Internacional de Vila Real, em julho, as competições promovidas pela ANPAC regressam ao Circuito do Estoril, este fim de semana, num evento especial por vários motivos. Primeiro, porque esta é a melhor forma de homenagear a vida e o trabalho de Paulo Alves, um dos grandes mentores da Associação, falecido no passado dia 14 de julho. Os pilotos do nacional de Clássicos, Legends e 1300 responderam em força a este apelo, com a prova no Estoril a ter uma lista de 101 inscritos, um número que também revela o carinho e o respeito que Paulo Alves granjeava na Velocidade em Portugal.

Depois, porque entre o pelotão das competições da ANPAC surgem algumas novidades de relevo. O consagrado Mário Silva regressa às pistas para esta homenagem, ao volante do Chevrolet Corvette Stingray no CPV Clássicos. Já nos 1300, registo para os Mini Cooper que vão competir no Estoril entre o pelotão do Campeonato de Portugal, acrescentando mais emoção a uma grelha já de si interessante.

Verdadeiro fenómeno em Portugal continua a ser o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, que terá quase 50 equipas inscritas no Estoril, entre eles o aguardado BMW M3 de Luís Liberal, com as famosas cores da marca bávara e da Warsteiner no DTM de 1988, ou o Datsun 350Z de João Paulo Matos, entre muitas outras belas máquinas de diferentes eras do automobilismo.

A ANPAC e a MotorSponsor, promotora da Single Seater Series, da Civic Atomic Cup e do Troféu C1, prometem mais um fim de semana de festa no Estoril, com um programa diversificado que também inclui o Street Attack Lisbon, AMG Driving Experience, praça de alimentação e Zona Kids.

“O Paulo (Alves) era único, como sabemos, mas a ANPAC vai continuar a trabalhar com toda a dedicação para o bem deste desporto, um desporto que ele e todos nós amamos. Eu, o José Fafiães, o Paulo Miguel e o Hugo Branquinho somos as faces mais visíveis no terreno, mas a ANPAC é de todos nós, os verdadeiros apaixonados dos automóveis e das corridas. Vamos fazer do Estoril Racing Tribute uma grande homenagem e uma festa da Velocidade!”, afirmou João Macedo Silva, presidente da ANPAC.

Inscritos no CPVL:

Inscritos no CPVC e CPVC 1300: