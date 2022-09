Estoril Racing Tribute/Paulo Alves: espaços exclusivos e atividades para o público | AutoSport

Está a chegar o Estoril Racing Tribute | Paulo Alves. Dias 24 e 25 de setembro, o Circuito do Estoril recebe um mega evento da velocidade nacional, com muita animação e um amplo leque de atividades criadas para o grande público.

No paddock, os adeptos vão poder contar com uma praça de alimentação permanente, mas também espaços exclusivos a pensar nas famílias, para um fim de semana diferente e muito especial: zona kids, com trampolins e insufláveis, máquinas de pipocas e de algodão doce. Um paddock que irá contar ainda com um simulador da G’s Competizione, onde o público irá viver a adrenalina das corridas, numa volta ao Circuito do Estoril com um C1 do troféu. Um desempenho premiado com uma máquina Delta Q para o autor do melhor tempo de sábado e outra para o da melhor marca de domingo. Também no paddock, a adrenalina da competição poderá ser vivida ‘ao volante’ do novo Gran Turismo 7, com dois simuladores exclusivos PlayStation.

Um Estoril Racing Tribute | Paulo Alves que recebe também a fantástica comitiva do Street Attack Lisbon, que irá animar o paddock do Estoril no sábado, dia 24 de setembro, com cerca de uma centena de grandes máquinas, que poderão ser também apreciadas em ação em pista.

Já no domingo, dia 25 de setembro, a AMG Driving Experience assume o protagonismo. Uma iniciativa C. Santos VP que leva ao Estoril duas dezenas de exclusivos Mercedes-AMG, modelos que vão fazer as delícias dos adeptos no paddock e também em duas memoráveis sessões em pista.

Um dia que termina com chave de ouro, com uma iniciativa única para o público, que terá a oportunidade de desfrutar de uma experiência imperdível com a Hora da Família: um mega desfile, que contempla duas voltas completas ao Circuito do Estoril, em ritmo de passeio, com os participantes ao volante das suas viaturas pessoais e acompanhados por toda a família. A participação na Hora da Família está aberta a todos e as inscrições têm um custo de 20€ por viatura (preço inclui entrada para os respetivos ocupantes) e podem ser feitas diretamente em: https://www.motorsponsor.pt/hora-da-familia.

Já ao cronómetro, o cartaz do Estoril Racing Tribute | Paulo Alves contempla as 6 séries da ANPAC e Motor Sponsor e um total de 10 corridas independentes, para uma jornada recheada de emoção e adrenalina, conforme o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, sublinha: “O nosso objetivo é, uma vez mais, e juntamente com a ANPAC e a ACDME, promover um fim de semana de festa para todos os envolvidos, pilotos, equipas e adeptos. Preparámos por isso várias atividades que colocam o público em primeiro plano, com destaque para a Hora da Família, onde queremos proporcionar uma experiência marcante para todos os adeptos. Um fim de semana em que a velocidade nacional presta uma grande e merecida homenagem ao Paulo Alves, a quem estaremos sempre gratos por tudo o que deu e simboliza para o desporto automóvel nacional.”

Horário completo e mais informações em:

Programa de competições:

Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 (ANPAC)

Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos (ANPAC)

Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends (ANPAC)

Troféu C1 (Motor Sponsor)

Single Seater Series (Motor Sponsor)

Civic Atomic Cup (Motor Sponsor)

Bilhetes Público (acesso aos 2 dias de evento):

Bancada A (por pessoa) >> 5€

Paddock (por pessoa) >> 10€

Paddock (por carro) >> 10€

Pack Paddock (2 pessoas + carro) >> 20€

Notas:

Bilheteira na loja do ACDME, situada no Circuito do Estoril, por baixo da bancada A. Venda a partir de sexta-feira, 23 de setembro, das 15h00 às 19h00, e nos restantes dias das 08h30 às 18h00. Bilhetes grátis para crianças até aos 12 anos.