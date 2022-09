Estoril Racing Tribute/Paulo Alves com seis competições | AutoSport

Nos dias 24 e 25 de setembro, o Circuito do Estoril é o palco do tributo da velocidade nacional a Paulo Alves. Bilhetes público garantem acesso à bancada A e ao paddock, que conta com Street Attack Lisbon, AMG Driving Experience, praça de alimentação e zona kids

A ANPAC e a Motor Sponsor, em conjunto com a ACDME, ‘reabrem’ as atividades desportivas, após a pausa veranil, com um fim de semana memorável no Circuito do Estoril, dias 24 e 25 de setembro.

Em pista vão estar as 6 séries com assinatura dos 2 promotores nacionais e no paddock um leque de atividades desenhadas em exclusivo a pensar no grande público. Um mega evento em que as competições com chancela ANPAC e Motor Sponsor dão corpo ao Estoril Racing Tribute | Paulo Alves.

Um fim de semana a todos os títulos inesquecível, que alia à competitividade em pista várias atividades e muita animação no paddock: presença do Street Attack Lisbon com cerca de uma centena de grandes máquinas (sábado); AMG Driving Experience, uma iniciativa C. Santos VP que irá levar ao icónico Circuito do Estoril uma comitiva exclusiva de duas dezenas de Mercedes-AMG, os quais poderão ser apreciados pelos adeptos ao vivo no paddock e em ação em pista, em 2 sessões de 30 minutos (domingo); zona kids exclusiva, equipada com trampolins e insufláveis, máquinas de pipocas e de algodão doce, e praça de alimentação, disponíveis ao longo dos dois dias do evento.

Atividades criadas em exclusivo para público às quais se junta uma iniciativa inédita aberta à participação de todos: A Hora da Família (domingo). Uma oportunidade única de os adeptos poderem estar em pista e de realizarem duas voltas completas ao Circuito do Estoril ao volante da sua viatura pessoal, acompanhados por toda a família, em ritmo de passeio.

A inscrição tem um custo de 20€ por viatura (bilhetes disponíveis em breve) e o número de ocupantes será limitado aos lugares que a mesma permita. Estão assim reunidos todos os ingredientes para um verdadeiro fim de semana de corridas, onde a animação e a boa disposição estão garantidas, em dois dias recheados de ação.

Horário completo e todas as informações em: https://www.motorsponsor.pt/estoril-racing-tribute

Programa de competições:

Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 (ANPAC)

Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos (ANPAC)

Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends (ANPAC)

Troféu C1 (Motor Sponsor)

Single Seater Series (Motor Sponsor)

Civic Atomic Cup (Motor Sponsor)

Bilhetes Público (acesso aos 2 dias de evento):

Bancada A (por pessoa) >> 5€

Paddock (por pessoa) >> 10€

Paddock (por carro) >> 10€

Pack Paddock (2 pessoas + carro) >> 20€

Notas:

Bilheteira na loja do ACDME, situada no Circuito do Estoril, por baixo da bancada A. Venda a partir de sexta-feira, 23 de setembro, das 15h00 às 19h00, e nos restantes dias das 08h30 às 18h00. Bilhetes grátis para crianças até aos 12 anos.