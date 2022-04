Estoril Racing Kickoff: GT3 Cup, Clássicos, Legends, C1, SSS e estreia da Civic Atomic Cup (horários) | AutoSport

ANPAC, Motor Sponsor, P21 Motorsport e ACDME estão prontas para o arranque de temporada da velocidade nacional, com o Estoril Racing Kickoff, sábado e domingo, dias 2 e 3 de abril.

Um evento que junta à muita ação ao cronómetro, com um total de 7 séries com 12 corridas independentes, uma boa moldura de atividades que vão ter lugar no paddock, criadas em exclusivo a pensar no grande público.

Um fim de semana preparado a rigor pelos três promotores para que a ação fora de pista seja um marco para os adeptos do automobilismo nacional. O paddock vai por isso contar com um espaço AMG e proporcionar ao público test-drives exclusivos no Circuito do Estoril (inscrições no dia do evento), numa iniciativa com assinatura do C. Santos VP.

E para um Estoril Racing Kickoff ao melhor nível, no sábado, dia 2 de abril, o Circuito do Estoril vai receber as grandes máquinas do Street Attack Lisbon. Uma fantástica comitiva que é uma autêntica chuva de estrelas, onde perto de uma centena de icónicos veículos vão fazer as delícias dos adeptos: Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes… e muito mais!

Uma verdadeira festa para os adeptos a que se juntam, no domingo, dia 3 de abril, as fantásticas relíquias do Sintra Clássicos. Uma icónica montra de veículos históricos que vai adoçar a nostalgia do muito público presente. Está assim reunido um plantel de luxo, para um fim de semana épico no kickoff da temporada de 2022 da velocidade nacional!

Programa de competições:

Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 (ANPAC)

Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos (ANPAC)

Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends (ANPAC)

Troféu C1 (Motor Sponsor)

Single Seater Series (Motor Sponsor)

Civic Atomic Cup (Motor Sponsor)

GT3 Cup (P21 Motorsport)

Bilhetes Público:

Bancada A (por pessoa) >> 5€

Paddock (por pessoa) >> 10€

Paddock (por carro) >> 10€

Pack Paddock (2 pessoas + carro) >> 20€

Notas:

Bilheteira na loja do ACDME, situada no Circuito do Estoril, por baixo da bancada A. Venda a partir de quinta-feira, 31 de março, das 15h00 às 19h00, e nos restantes dias das 08h30 às 18h00. Bilhetes grátis para crianças até aos 12 anos.