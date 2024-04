Equilíbrio foi nota dominante nas qualificações dos campeonatos da ANPAC

A edição 2024 dos Campeonatos de Portugal de Velocidade 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends arrancou este fim de semana no Autódromo do Estoril com as sessões de treinos livres (durante a manhã) e as sessões cronometradas (parte da tarde). Em pista estiveram 80 pilotos que preencheram cada centímetro dos 4,182 km do traçado.

Campeonato de Portugal de Velocidade 1300: Luís Mendes com a “pole position”

Ao volante do bem preparado Citroen AX Sport, Luís Mendes rubricou a “pole position” para a primeira corrida de amanhã. Carlos Barbosa da Cruz tentou desfeitear o piloto do carro francês, mas teve der se contentar com a segunda posição. Na segunda linha da grelha vão partir os Datsun 1200 de João Braga e Nuno Soares.

Naturalmente que Luís Mendes foi o melhor nos L1300, enquanto Carlos Barbosa da Cruz foi o melhor dos H75. Jorge Marques (Toyota Starlet 1300) ficou com segundo lugar entre os L1300, seguido Fernando Charais (Citroen AX Sport) e Duarte Trindade (Peugeot 106), João Arantes (Toyota Starlet) e

Rui Gama (Peugeot 106 XSi), Paulo Teixeira (Peugeot 106 Rally).

Nos H75, depois de Carlos Cruz ficaram João Braga, Nuno Soares e Nelson Resende (todos em Datsun 1200). Em carro idêntico, mas pertença da categoria H71, João Neves fez o melhor tempo da sua categoria. Por outro, Miguel Miguel colocou o Austin Metro na frente dos H81, ao passo que Ruben Fernandes foi o melhor dos Punto do Desafio ANPAC. Nuno Pinheiro, Miguel Ribeiro e António Costa fecharam o Top 5 do Desafio ANPAC. Destaque, ainda, para a presença de Miguel Barata, uma vez mais ao volante do seu Datsun 1000, sendo o melhor da Taça 1000.

João Macedo Silva foi o mais rápido entre os Clássicos

Ao volante do Porsche 911 RSR preparado pela Garagem Aurora, João Macedo Silva não permitiu grande veleidades aos seus adversários, rubricando a “pole position” ao fim de apenas seis voltas ao traçado do Estoril. A grande surpresa foi a intromissão do Porsche 911 RS de Bruno Santos entre a “armada” “Ford. Rui Costa foi o melhor dessa armada ao ficar com a primeira fila da grelha, na frente de Bruno Santos. João Novo fechou a segunda fila da grelha.

Assim, João Macedo e Silva foi o melhor dos H75, seguido de Rui Costa (Ford Escort RS 1600), António Soares (Ford Escort RS 1600) e Cláudio Vieira (Porsche 911 RS). Por seu turno, João Novo (Ford Escort RS 1600) foi o melhor do Gr.5, seguido de João Cruz (Ford Escort RS 1600). Nos H71, o mais veloz foi o Ford Escort RS 2000 de José Nogueira, seguido do Lotus Elan de Vitor Costa. Nesta sessão de qualificação não participaram Marco Lacerda (Mazda RX2 Capella) e Pedro Bethencourth (Porsche 930 Turbo).

Campeonato de Portugal de Velocidade Legends: luta de BMW

Nos Legends, o domínio dos BMW M3 foi evidente e a luta pela “pole position” foi intensa entre Ricardo Bravo e Paulo Sousa. A decisão sobre a primeira posição dos treinos cronometrados resolveu-se por meros 0,172 segundos! Levou a melhor Ricardo Bravo (BMW M3 E30) na frente de Paulo Vieira (BMW M3 E36), José Meireles (BMW M3 E30) e Paulo Lima (BMW M3 E30).

Ou seja, foi um Top 5 preenchido com os M3 nas versões E30 e E36. Contas feitas, Ricardo Bravo ficou na frente dos L99 seguido de Paulo Sousa e Paulo Vieira. Joaquim Soares (BMW M3 E36) foi o quarto entre os L99, seguindo-se José Miguel Almeida (Honda Integra Type R), Tiago Ribeiro em carro idêntico, Gonçalo Novo (Peugeot 106 16S), Ricardo Diniz (Honda Civic 1600), José Mota (Peugeot 106 16S), André Monteiro, Miguel Matias e Manuel Mota (todos em Citroen Saxo Cup). Finalizaram esta categoria Filipe Matias (Ford Puma) e Paulo Ferraz (Renault Clio 16V).

Na categoria L90, José Meireles e o seu BMW M3 E30 dominaram, seguido de Paulo Lima (BMW M3 E30), João Novo (Ford Sierra RS500) e João Ribeiro (VW Golf GTI). José Almeida foi o melhor da Taça L2000 enquanto Gonçalo Novo foi o melhor da Taça L1600. Nos Trophy, Pedro Bartolomeu (Renault Spider) foi o mais rápido, seguido de Luís Império (BMW 320iS), José Calazans (Renault Spider.

Francisco Gonçalves dominou o Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends

Após o título de 2023, Francisco Gonçalves está de regresso com o seu Lotus Elise e, por amor à verdade, dominou de forma intensa. Fez o melhor tempo com ampla vantagem aproveitando a superioridade técnica do Lotus face ao Honda S2000 de André Tavares, o segundo mais rápido na frente de Rui Gonçalves (Honda Civic 2000), Sérgio Monteiro (Honda Civic Type R) e João Sousa (BMW M3 E30).

Nas diversas categorias, claro, Francisco Gonçalves, foi o melhor dos SuperExtra, seguido de André Tavares, João Sousa, Hugo Lisboa (BMW 323 Compact) e Arlindo Beça (Mini Cooper). Nos Super Turismo, Rui Gonçalves foi o melhor, seguido de Sérgio Monteiro, Bernardo Sá Nogueira (Alfa 147 Cup), António Duarte (Renault Clio Cup) e Eleutério Duarte (Renault Clio) e Hugo Branquinho (Renault Clio).

Depois, alinharam-se os Honda da TypeR Legacy Cup com Estevão Oliveira a ser o melhor na frente de Filipe Ferreira, Carlos Barbosa, Nuno Dias, Sérgio Azevedo, João Ventura, Joel Reis, Carlos Oliveira, Davy Caroopen e António Correia.

Amanhã será um dia intenso de competição e, como é tradição nas provas da ANPAC, poderá seguir toda a ação do fim de semana de competição no Autódromo do Estoril através da transmissão em direto das corridas nas redes sociais da ANPAC.