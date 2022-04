CPVL, Estoril Racing Kickoff: Luís Barros volta a triunfar no Estoril | AutoSport

Luís Barros voltou a impor o seu Ford Sierra RS500 e a vencer à geral (e por conseguinte na sua categoria) nos Legends.

Na largada, Luís Barros manteve a liderança com o BMW 320D de Hugo Mestre ao ataque. No entanto, Mestre não conseguiu manter-se próximo de Barros que fugiu da concorrência. Tínhamos Barros na frente, seguido de Mestre, Rodrigo Macedo (VOLVO 850 R) e Hélder Moura (VOLVO S60 CHALLENGE), todos em Super Trophy. Mais atrás, as lutas eram muito boas, com João Sousa (HONDA INTEGRA) a fazer um bom começo de corrida, à frente de António Barros (BMW M3 E36) , João Luís (Renault Spider) e de Marcos Oliveira (WESTFIELD).

Rui Gonçalves (HONDA CIVIC TYPE R) mostrava bom andamento e liderava em Super Turismo, com Artur Monteiro (CITROEN SAXO VTS) logo a seguir, líder da L99-1600.

Como desistências nas quatro primeiras voltas tínhamos Sérgio Pinto (HONDA CIVIC) e Tiago Ribeiro (HONDA INTEGRA TYPE R) com um final prematuro de prova.

Na volta, 5 Marcos Oliveira aparecia parado em pista com o seu Westfield. Na frente Hugo Mestre ia sendo pressionado por Rodrigo Macedo, numa altura em que a paragem do Westfield levou a um Full Course Yellow, para remoção do carro da trajetória. Marcos Oliveira regressou à prova depois de ter perdido duas voltas. A situação de Full Course Yellow foi se arrastando, com alguns pilotos claramente em ritmo de corrida, mas com 10 voltas cumpridas a prova foi retomada. Com quatro minutos para o fim da prova Carlos Dias (HONDA CIVIC) ficava parado na reta da meta. O fim da corrida foi atribulado com Hélder Moura com problemas no seu Volvo e um acidente entre António Conceição, com Francisco Viola (HONDA CIVIC TYPE R – líder da Atomic Cup) e Olavo Ribeiro (PEUGEOT 306 S16).

O fim da corrida aconteceu pouco depois e Luís Barros carimbou mais um triunfo à geral e na sua categoria, seguido de Hugo Mestre que segurou o segundo lugar face aos ataques de Rodrigo Macedo.

Resultados da corrida AQUI