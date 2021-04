CPVC: Rui Costa imperial, numa corrida dominada em toda a linha pelos Escort 1300

Naquela que foi a primeira corrida referente ao Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, disputada este fim de semana no Circuito Vasco Sameiro, em Braga, no âmbito do ANPAC Racing Weekend, com São Pedro a permitir uma pausa na chuva que se fez sentir desde as primeiras horas do dia, uma prestação irrepreensível de Rui Costa, em Ford Escort 1300, permitiu um triunfo de algum modo tranquilo nesta prova, claramente dominada pelos homens dos Ford Escort.

João Macedo Silva, que na qualificação havia conseguido com o seu Porsche 911 RSR superar os demais adversários em pista, foi desta feita incapaz de segurar o ataque dos perseguidores mais próximos. Logo na primeira curva já tinha caído uma posição, chegando aí atrás de Rui Costa, vindo pouco depois a ser ultrapassado por João Cruz e Rómulo Mineiro.

Com a pista molhada por força das severas condições atmosféricas que marcaram as primeiras horas deste domingo 25 de abril na região norte do país, e nomeadamente em Braga, os pilotos foram obrigados a manter alguma contenção para não correrem riscos imprudentes, procurando manter posições ou avançar para possíveis ultrapassagens apenas pela certa.

Rui Costa acabou assim por ser o primeiro a ver a bandeira xadrez na linha de meta para uma vitória que agarrou desde os primeiros metros, numa corrida feita com o pelotão sempre mais ou menos compacto sem espaço para muitas ultrapassagens nem veleidades da parte dos pilotos em face do piso muito molhado que não aconselhava a saídas da trajetória ideal.

Rui Costa triunfou assim na categoria H75 numa prova em que João Paulo Lima foi o vencedor entre os H71, João Cruz superou a concorrência no Grupo 5 e Jorge Cruz chegou na frente ao final entre os H81. Rui Azevedo venceu entre os Gupo 1.

A segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos está agendada para as 16.00, uma vez mais com a duração de 25 minutos, apontando a previsão meteorológica para a continuidade de um dia chuvoso.