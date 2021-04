CPVC: Rui Costa escapa a incidente e vence segunda corrida

Para a segunda e última corrida referente ao Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, disputada este fim de semana no Circuito Vasco Sameiro, em Braga, no âmbito do ANPAC Racing Weekend, um toque entre os Ford Escort de João Cruz e Rómulo Mineiro, que viria a envolver também o Porsche 911 RSR de João Macedo Silva, obrigou desde logo ao abandono destes três homens, eles que haviam sido dos mais rápidos do pelotão no fim de semana. Passando sem consequências por este incidente da largada, na aproximação à primeira curva, Rui Costa (Ford Escort 1600) assumiu o comando da corrida a partir daí e jamais o largaria, acabando por vencer, somando assim duas vitórias em igual número de corridas este fim de semana.

Num início de tarde em que o sol se fez sentir na região de Braga, de forma bem distinta do que acontecera durante a manhã, os pilotos em prova acabaram por permitir uma competição de algum modo tranquila em que Rui Costa, o líder, mas também Rui Alves, em carro idêntico, ambos da categoria H75, foram os únicos que terminaram na mesma volta.

Por categorias, e para além dos resultados já referidos para o vencedor à geral e consequente vencedor entre os H75, nota para o triunfo de Jorge Cruz (terceiro à geral em BMW 323 i) nos H81, também de João Paulo Lima (Alfa Romeo 1750 GTAm) entre os H71, ainda de Rui Azevedo (Ford Escort RS 2000) em Grupo 1 e de Marco Pinto (BMW 320 Ti), vencedor entre os Grupo 5. Aliás, se a luta pelo triunfo à geral não empolgou, o mesmo não se pode dizer de algumas lutas no meio do pelotão que mantiveram viva a corrida até ao final.