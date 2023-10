CPVC, Portimão: João Macedo Silva repete triunfo à geral | AutoSport

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) foi o palco para a derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, integrada no Algarve Classic Festival que se disputou este fim de semana.

João Macedo Silva cumpriu o regresso à competição depois da ausência no Autódromo do Estoril e não deixou créditos por mãos alheias. Com o seu Porsche 911 RSR muito bem preparado, o piloto nortenho não teve muita dificuldade em ganhar as duas corridas do fim de semana de provas dos Clássicos. A segunda manga foi mais difícil, pois João Novo (Ford Escort RS) estava apostado em terminar o ano com uma vitória.

O arranque não foi brilhante para João Macedo Silva, mas no final da primeira volta já estava no primeiro lugar. Mais atrás, João Novo ultrapassava um a um os seus adversários e encostava-se aos escapes do 911 RSR. Travagens no limite, trajetórias falhadas, uma luta frenética com João Novo a perder nas retas e a defender-se nas curvas. João Macedo Silva cometeu um erro na descida para a reta da meta e foi passado.

Sol de pouca dura… a potência do seis cilindros boxer do 911 RSR impôs-se e Macedo Silva acabou por recuperar o comando e disparou para nova vitória. Terminada esta luta, o foco orientou-se para a refrega que envolvia João Cruz, Joaquim Jorge e Rui Costa. Uma luta muito bonita de ser ver que foi abandonada, primeiro, por João Cruz. Passou por Costa e Jorge e foi-se embora, na vã busca de João Novo. Fechou os lugares do pódio.

Depois, foi Rui Costa que parecia estar a ficar para trás e ainda foi a tempo de bater Joaquim Jorge em cima da linha de meta, reclamando o quarto posto.

Entretanto, Pedro Poças e Domingos Sousa Coutinho envolveram-se numa luta que sorriu ao carro da casa de Estugarda, batendo o Porsche 924 o BMW 2800 CS.

Contas feitas às categorias, nos H71 a vitória de João Macedo Silva, na frente de Rui Costa e de Joaquim Jorge. Nos H81, Jorge Cruz – que venceu a primeira corrida com o BMW 323i – não esteve ao mesmo nível e Pedro Poças venceu na frente do Ford Escort RS de Filipe Nogueira. Nos H71, vitória para o britânico Harry Barton com um BMW 2002 Tii, na frente de Domingos Sousa Coutinho. O Grupo 1 foi um feudo de Ricardo Pereira, cujo Ford Escort RS 2000 ficou na frente do BMW 323i de Tiago Silva. Finalmente, no Grupo 5, João Novo venceu na frente de João Cruz.

Rui Costa é o Campeão de Portugal de Clássicos e da categoria H75, nos H81, Pedro Poças é o campeão, Domingos Sousa Coutinho venceu o título nos H71, Ricardo Pereira é campeão no Grupo 1. No Grupo 5, vitória para João Novo.