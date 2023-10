CPVC, Portimão: João Macedo Silva na primeira corrida do fim de semana | AutoSport

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) é o palco para a derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, integrada no Algarve Classic Festival que se disputa este fim de semana.

As sessões de treinos livre e cronometrada decorreu na sexta-feira com muita animação em pista. De regresso à competição, João Macedo Silva levou o seu Porsche 911 RSR à “pole position” para a primeira corrida e na categoria H75.

Por outro lado, o britânico Richard Bateman levou o seu Ford Cortina Lotus ao melhor tempo entre os H65, enquanto nos H71 superiorizou-se o BMW 2800CS de Domingos Sousa Coutinho. Nos clássicos mais recentes, José Filipe Nogueira (Ford Escort) fez o melhor crono nos H81 ao passo que João Cruz (Ford Escort RS) foi o melhor no Grupo 5 e o Ford Escort RS2000 de Ricardo Pereira foi o mais rápido no Grupo 1.

Na primeira corrida do último fim de semana de competição do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, o carro alemão pintado de laranja de Macedo Silva não deu hipóteses a ninguém. Depois da “pole position”, João Macedo Silva fez a volta mais rápida e liderou da luz à bandeira de xadrez, terminando bem na frente da dupla Joaquim Jorge e Rui Costa.

Na fotografia final faltou João Novo. O piloto do Ford Escort amarelo andou sempre de pé a fundo e desenvencilhou-se de Rui Costa, encetando uma perseguição sem piedade ao Ford Escort de Joaquim Jorge. Com um ritmo alucinante que chegou a igualar os tempos por volta do líder, João Novo acabou, mesmo, por apanhar Joaquim Jorge, reclamando o segundo lugar.

Porém, poucas voltas depois, o Escort decidiu que este não seria o dia de glória para João Novo, obrigando-o a abandonar. Deixava, assim, Rui Costa com mão e meia no troféu de campeão. O piloto do Escort RS tentou passar por Joaquim Jorge e ficar com o segundo lugar, mas o homem do Escort azul e branco não lhe permitiu tal veleidade.

Mais atrás, a prova foi mostrando algumas lutas como a desenrolada entre João Cruz e António Soares, favorável ao primeiro e a batalha entre Filipe Nogueira, Francisco Freitas e Pedro Poças. Foram várias voltas em luta – já depois de Domingos Sousa Coutinho ter passado pelo Escort de José Filipe Nogueira –com o resultado a ser apurado em cima da meta: Francisco Freitas abandonou a refrega e Pedro Poças, na última curva da última volta, ganhou a posição.

João Macedo Silva ganhou nos H75, Pedro Poças (Porsche 944) foi o melhor dos H81, Harry Barton (BMW 2002 tii) ganhou os H71, João Cruz venceu no Grupo 5 e Ricardo Pereira foi o melhor no Grupo 1.

Amanhã disputa-se a segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos na pista do Autódromo Internacional do Algarve a partir das 14h45.

Como sucede em todas as organizações da ANPAC – desta feita com a colaboração com o AIA Motor Clube – as corridas terão transmissão em “streaming” nas redes sociais da ANPAC (Facebook) e para seguir os tempos e as incidências de toda a atividade em pista, está disponível um “livetiming” que pode aceder em https://getraceresults.com.

Horário ALGARVE CLASSIC FESTIVAL

Domingo, 29 de outubro

14:45 – 15:10 – Corrida 2 (CPVC)