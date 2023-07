CPVC: Luís Delgado destaca-se na corrida 1 | AutoSport

Luís Delgado destacou-e na corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos. O piloto do Porsche 930 turbo (H81) cruzou a linha de meta em primeiro, triunfando na geral e na sua categoria, com João Novo (Ford Escort MK1) a vencer no Grupo 5 e a ficar em segundo da geral, com Joaquim Jorge Ford Escort (RS 1600) a vencer em H75, completando o top 3 à geral. Rui Azevedo (Ford Escort RS 2000) venceu nos Grupo 1, tal como Vitor Costa (Lotus Elan) nos H71.