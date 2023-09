CPVC, Estoril: Rui Costa garante duplo triunfo | AutoSport

Rui Costa (Ford MK1 RS 1600) conquistou a vitória em ambas as corridas do ANPAC Classic Racing, quarta jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos, no Autódromo do Estoril.

Costa levou a melhor sobre Luís Novo (Ford Escort RS 1600) na primeira corrida do dia à geral, depois deste último ter liderado a classificação e ceder esta posição quando começou a sair fumo da traseira do seu carro. Foram 3.9s que separam os dois primeiros, seguidos de António Soares (Ford Escort RS 1600) a 15.3s do vencedor. Ricardo Pereira (Ford Escort RS 2000) triunfou no Grupo 1, enquanto Sousa Coutinho (BMW 2800 CS) o fez nos H71. O vencedor à geral foi ainda o melhor entre os H75, com João Novo a triunfar no Grupo 5. José Nogueira (Ford Escort RS 2000) venceu nos H81.

Na segunda prova, Costa voltou a sair vencedor, com as restantes posições da classificação geral ocupadas pelos mesmos pilotos da corrida anterior. A vantagem de Rui Costa para João Novo foi maior do que na corrida 1, terminando com 18.4s de diferença.

Em relação aos triunfos por classe, repetiram-se os mesmos pilotos da prova anterior, com exceção de Pedro Bethencourth (Porsche 911 TURBO) que venceu entre os H81.

