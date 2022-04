CPVC, Estoril Racing Kickoff: João Macedo Silva vence de novo | AutoSport

João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) arrancou da pole position para a corrida 2 da ronda inaugural do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos de 2022, com um preenchido pelotão de Ford Escort atrás do piloto do Porsche 911 RSR. Macedo Silva venceu e convenceu, numa corrida marcada por um incidente nos primeiros metros da corrida.

Após a largada, ainda na travagem para a curva 1, um toque de Rui Costa (Ford Escort RS 1600) na traseira do Ford Escort RS 1600 de Joaquim Jorge resultou numa grande confusão e ao abandono de alguns pilotos. Enquanto o Safety Car entrava em pista para possibilitar aos comissários de pista a retirada do carro de António Soares (Ford Escort RS 1600), que abandonou, Macedo Silva liderava o pelotão. Rui Costa e Rui Alves (Ford Escort RS 1600), que também esteve envolvido no incidente da primeira curva, pararam na box, com Costa a regressar à pista no fundo do pelotão e com danos no seu Escort, mas Alves também foi obrigado a abandonar.

Quando o período de Safety Car terminou, Macedo Silva manteve a liderança, seguido de Joaquim Jorge. Tinham ainda abandonado a prova Artur Monteiro (Ford Escort RS 1600) e Paulo Frazão (Porsche 924).

João Cruz (Ford Escort RS 1600) e João Novo Júnior (Ford Escort RS 1600) disputaram o terceiro posto da geral e a liderança entre os grupo 5, com vantagem para Cruz. Os duelos não se ficavam por aí e mesmo com poucos carros em prova, Pedro Ferreira (BMW 323I) perseguiu durante várias voltas Luís Liberal (Ford Escort RS2000), até que conseguiu com sucesso ultrapassar o Ford e passar para o quinto posto até ao final da corrida. Pedro Poças (Porsche 924) terminou no sétimo posto e Rui Costa terminou no oitavo posto, depois dos danos sofridos no seu carro no incidente da primeira volta.

Foto: NunOrganistA