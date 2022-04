CPVC, Estoril Racing Kickoff : João Macedo Silva foi o mais rápido nos Treinos Cronometrados | AutoSport

Os suspeitos do costume destacaram-se no arranque da época 2022 do Campeonato de Portugal de Velocidade. João Macedo Silva foi o mais rápido no Treino Livre da manhã, mantendo-se no topo da tabela na sessão de treinos cronometrados na parte da tarde. Macedo Silva (PORSHE 911 RSR) conseguiu o tempo de 1:45.142, ficando à frente da armada Ford Escort RS1600. Joaquim Jorge foi o segundo classificado nos cronometrados, seguido de Rui Costa, todos em H75.

Nas outras categorias, João Cruz (Ford Escort RS1600) foi o mais rápido no GR.5, tal como Luís Liberal (FORD ESCORT RS 2000) em Gr.1 e Pedro Ferreira (BMW 323I) em H81.

Amanhã teremos as duas corridas agendadas, uma da parte da manhã e outra da parte da tarde.

Tempos Treino Livre

Tempos Treino Cronometrado