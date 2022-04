CPVC, Estoril Racing Kickoff: João Macedo e Silva vence a primeira corrida | AutoSport

Na primeira corrida do CPVC, o autor da pole, João Macedo e Silva (Porsche 911) foi para a frente da corrida e ao cabo de oito minutos já tinha 5.5s de avanço para Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600) com Rui Costa (Ford Escort RS 1600) dois segundos mais atrás.

João Novo (Ford Escort RS 1600) era sexto e liderava o Grupo 5, quatro segundos na frente de João Cruz (Ford Escort RS 1600).

No final, João Macedo e Silva (Porsche 911) venceu com 18.796s de avanço para Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600) depois duma boa luta com Rui Costa (Ford Escort RS 1600). Costa chegou a passar pelo segundo lugar, mas Joaquim Jorge recuperou a posição mesmo na última volta. A corrida valeu por esta luta. João Cruz (Ford Escort RS 1600), venceu o Grupo 5, bem distanciado de João Novo (Ford Escort RS 1600) que chegou a liderar, mas não conseguiu manter a posição.