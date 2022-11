CPVC, Estoril: Macedo Silva impõe-se na corrida 2 | AutoSport

João Macedo Silva destacou-se na derradeira corrida do ano no CPVC. O piloto do Porsche 911 RSR impôs a sua máquina no traçado do Estoril e venceu à geral e nos H75, numa prova que nos deu uma luta bem interessante pelo quarto lugar.

Joaquim Jorge (FORD ESCORT RS 1600) saiu da pole, seguido de Rui Costa (FORD ESCORT RS 1600), João Cruz (FORD ESCORT RS 1600), Francisco Mora (FORD ESCORT MK2) e Rui Alves (FORD ESCORT RS 1600). João Macedo Silva (PORSHE 911 RSR) largava da cauda do pelotão. Na largada, Joaquim Jorge perdeu a liderança para Rui Costa, com João Cruz e João Macedo Silva nas posições seguintes e Rui Alves a fechar o top 5. Rui Costa conseguiu ganhar uma vantagem de quase três segundos na primeira volta, para Joaquim Jorge, com Macedo Silva a pressionar o segundo classificado. A primeira desistência foi de Ricardo Pereira, sendo que Francisco Mora (filho) não alinhou na corrida.

Na volta 3, Macedo Silva começa a impor o seu Porsche e subia à segunda posição, com Rui Costa a quase quatro segundos e Joaquim Jorge a cair para a terceira posição, com alguma margem para João Cruz, com Francisco Mora a assumir a quinta posição, levando a melhor sobre Rui Alves. Macedo Silva começava a recuperar terrenos para Rui Costa e afastava-se de Joaquim Jorge, numa altura em que Francisco Mora voltou a perder a posição para Rui Alves.

Na volta 5, Macedo Silva assumiu a liderança da prova, com Rui Costa a ser relegado para o segundo lugar e com Joaquim Jorge já a cinco segundos do líder, com João Cruz por perto e Rui Alves a defender-se de Francisco Mora.

Rui Costa continuava por perto de Macedo Silva enquanto a distância para Joaquim Jorge ia aumentando cada vez mais isolado no pelotão, enquanto João Cruz, Rui Alves e Francisco Mora iam animando a tarde.

Macedo Silva foi alargando as distâncias para Rui Costa e Joaquim Jorge foi ficando cada vez mais longe, enquanto a luta pelo quarto lugar seguia renhida com Francisco Mora a passar para a frente de João Cruz e Rui Alves, numa luta a três, interessante de seguir. Na volta seguinte (volta 10), João Cruz voltou ao quarto da geral, seguido de Francisco Mora e Rui Alves.

As posições no top 5 à geral mantiveram-se na última volta da prova e foi mesmo Macedo Silva o primeiro a ver a bandeira de xadrez, seguido de Rui Costa e Joaquim Jorge a fechar o pódio à geral.

Nas contas das diferentes classes, Macedo Silva venceu nos H75, João Cruz triunfou nos Gr5, tal como Francisco Mora nos H81 e Rui Azevedo nos Gr.1, naquela que foi a última corrida do ano do nacional de clássicos.