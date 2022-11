CPVC, Estoril: Joaquim Jorge foi o mais rápido nos cronometrados | AutoSport

Joaquim Jorge foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados no Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, no Estoril Racing Tribute Armando Pinto. O piloto do Ford Escort RS1600 assinou o melhor registo com o tempo de 1:49.105, sendo também o mais rápido na categoria H75.

Francisco Mora foi o segundo mais rápido no Ford Escort MK2 e o mais rápido nos H81 e Rui Costa completou o top 3. João Cruz foi o mais rápido nos Gr.5, tal como Ricardo Pereira nos Gr.1

Resultados AQUI