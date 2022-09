CPVC, Estoril: João Macedo Silva vence corrida 1 | AutoSport

João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) triunfou na primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos no Circuito do Estoril, batendo os dois Ford Escort RS 1600 de Joaquim Jorge e Rui Costa.

Sem Carlos Vieira (Ford Escort RS 1600) e José Francisco Mora (Porsche 911 RSR), que tiveram de desistir da corrida logo na fase inicial, Rui Costa (Ford Escort RS 1600) e Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600) passaram a liderar o pelotão, com Rui Alves (Ford Escort RS 1600) e João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) a observarem de perto a discussão pelo primeiro lugar. Enquanto Costa e Jorge lutavam entre si pelo primeiro posto, Macedo Silva ultrapassou o Ford Escort de Rui Alves e recuperou terreno para os dois adversários da frente. Rui Costa atacou Joaquim Jorge e passou para a frente do pelotão, com João Macedo Silva cada vez mais perto. O piloto do Porsche ultrapassou Joaquim Jorge e ficou no meio dos dois Ford Escort, após Rui Costa ter defendido como pôde o primeiro lugar.

Os três pilotos continuaram a dar espetáculo no Estoril, e à entrada da volta 8, Macedo Silva colocou-se ao lado do Escort de Costa, com Joaquim Jorge a aproveitar para também se colocar lado a lado com os adversários na reta da meta. Jorge chegou primeiro à curva 1, mas teve de alargar a trajetória, vendo João Macedo Silva a passar para a frente do pelotão, seguido de Joaquim Jorge e Rui Costa a fechar o trio.

Nos últimos 5 minutos de corrida, as posições na frente do pelotão não se alteraram, terminando João Macedo Silva com XXXXXs de vantagem sobre Joaquim Jorge, seguido de Rui Costa.

O quarto classificado da geral, João Cruz (Ford Escort RS 1600) venceu na classe GR5, com Luís Nunes (Ford MKI) no segundo posto. No GR1 foi Ricardo Pereira (Ford Escort RS 2000) foi o vencedor, com Rui Ribeiro (Ford Escort RS 2000) e José Acácio Calazans (Porsche 924) a fecharem o pódio. Nos H81 foi Jorge Cruz (BMW 323i) o primeiro classificado, seguindo-se José Filipe Nogueira (Ford Escort MKI) e Pedro Poças (Porsche 924). Jorge Guimarães (Volvo 121) foi o único classificado entre os concorrentes da classe H71.

Não arrancaram para a primeira corrida do fim de semana do CPVC, João Novo no Ford Escort RS 1600 e Mário Silva no Chevrolet Corvette Stingray.