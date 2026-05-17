CPVC / CPVL, Portimão: Final espetacular na corrida 2

A segunda corrida do CPVC+CPVL no Autódromo Internacional do Algarve proporcionou um espetáculo de enorme qualidade, com uma luta final eletrizante que só ficou decidida nos últimos metros.

Na largada, João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) voltou a não sair bem e caiu para terceiro, com João Novo (Ford Escort MK1) a assumir a liderança na Curva VIP, à frente de João Cruz (Ford Escort RS 1600), que conseguiu largar melhor que a concorrência sem, no entanto, manter a posição. No final da primeira volta, Novo liderava, com Macedo Silva a subir ao segundo posto e Cláudio Vieira (Porsche 911 RSR) em terceiro. Na volta seguinte, a potência do Porsche 911 RSR fez-se valer e Macedo Silva regressou ao primeiro lugar, com Novo em segundo, Vieira em terceiro e Cruz em quarto. A boa prestação de Vieira terminou cedo, com um problema no seu Porsche a ditar a entrada nas boxes. Bruno Santos (Porsche 911 RSR) viveu o mesmo destino e, tal como na véspera, não teve sorte com a mecânica do seu carro.

Mais atrás, apesar de eras diferentes, o Ford Escort RS 1600 de António Soares e o BMW E30 M3 de José Meireles davam espetáculo numa luta particular que animou o pelotão. Lucas Vieira (Porsche 911 RSR) começava, entretanto, a subir na tabela e era já terceiro na sétima volta, depois de passar Cruz, que não desistia de devolver a manobra.

Na oitava volta, o Safety Car foi chamado à pista após um problema no Ford Escort RS 2000 da dupla Mário Raposo / João Oliveira, neutralizando a corrida a poucos minutos do fim.

No recomeço, com apenas três minutos para o fim, Macedo Silva segurava a liderança, com Lucas Vieira a conter Cruz. A luta entre Novo e Macedo Silva aquecia e Lucas Vieira aproximava-se, tal como Cruz. Novo passou para a frente e Cruz chegou ao terceiro lugar. Na abertura da última volta, Macedo Silva subiu ao primeiro lugar e Cruz atacava Novo com sucesso. Pouco depois, Cruz passou para a frente da corrida, superando Macedo Silva numa luta espetacular que sorriu ao piloto do Ford Escort RS 1600. A corrida terminou com um momento de enorme dramatismo. Na luta dos últimos metros, a luta entre Novo e Vieira acabava com o Escort de novo a embater nas proteções da pista.

João Cruz cruzou a linha de meta em primeiro lugar e sagrou-se vencedor no Grupo 5, com João Macedo Silva a vencer nos H75. A dupla Bruno e Paulo Lima (BMW E30 M3) venceu nos L99 e José Meireles (BMW E30 M3) revalidou o triunfo em L90. Na Legends Trophy, o triunfo sorriu à dupla Hugo Ferreira / Marco Osório (Renault Spider), enquanto nos H71 a vitória foi para a dupla Filipe Machado / João Diogo Lopes (Datsun 240Z). Nos H86, a dupla António / Manuel Zenha (VW Golf GTI) venceu sem concorrência.