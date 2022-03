CPVC / CPVL: Grelha recorde na festa da Velocidade nacional | AutoSport

Que a festa comece! Pilotos, equipas e adeptos aguardam com expectativa o Estoril Racing Kickoff, que marca o arranque da nova temporada da Velocidade nacional, no próximo fim de semana, e logo com um evento que comprova o espírito de parceria entre ANPAC, P21 Motorsport, Motor Sponsor e ACDME.

Desportivamente, um dos destaques no Circuito do Estoril será a grelha do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, com nada menos de 43 inscritos, um número recorde nesta competição criada pela ANPAC e FPAK. Depois do sucesso do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 em 2021, é agora a adesão ao CPV Legends a validar mais uma fórmula delineada pela ANPAC.

“Os Legends e especificamente o Super Challenge deram um enorme salto este ano, provando a fórmula criada pela ANPAC para atrair carros que estavam parados e que têm o seu espaço na Velocidade em Portugal. Se esta adesão se mantiver, é provável que ainda esta época possamos ter uma grelha separada para o Super Challenge, ficando a corrida dos Legends para os Grupo A e Grupo N, como era nossa intenção”, afirmou Paulo Alves, diretor da Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos.

Para este sucesso dos Legends também contribui a nova Civic Atomic Cup, troféu organizado pela Motor Sponsor e que terá sete exemplares do icónico Honda Civic Type-R nesta primeira prova, todos integrados na categoria Super Turismo.

Apesar da difícil conjuntura internacional, e numa altura em que muitos pilotos ainda ultimam os seus projetos desportivos, os Campeonatos de Portugal de Velocidade de Clássicos e de 1300 terão um total de 34 inscritos neste arranque no Estoril, o que eleva para 77 o número total de inscritos nos campeonatos promovidos pela ANPAC.

Nos 1300, os ‘eternos’ Datsun e Mini são naturais candidatos aos primeiros lugares da geral, num campeonato que em 2021 teve pela primeira vez um campeão absoluto, João Braga, um conceito que será este ano estendido ao CPV Clássicos e ao CPV Legends. A grelha do CPV 1300 continua a receber máquinas carismáticas, como o MG Metro que se estreou no final 2021, e que recebeu uma evolução mecânica para a nova época, ou os populares Toyota Starlet, como o de Jorge Marques, forte candidato à vitória na categoria Legends.

Nos Clássicos, reforça-se o plantel dos espetaculares Ford Escort RS num campeonato onde se saúdem o regresso de pilotos como Domingos Sousa Coutinho, no BMW 2800 CS, de Miguel Sardo no Porsche 924 de Grupo 1, ou Artur Monteiro, que depois de se sagrar campeão nos Legends vai também apostar no CPV Clássicos, com um Ford Escort RS1600. Luís Liberal será um candidato à vitória no Grupo 1 com o Escort RS 2000, mas em breve também poderá abrilhantar os CPV Legends com um emblemático BMW M3 E30 de Grupo A.

Outra nota positiva é o número de jovens pilotos que continua a surgir nas grelhas destas competições, que ficou patente, por exemplo, no título nacional de Manuel Alves (de 18 anos) no Desafio ANPAC em 2021. Agora, casos como o dos irmãos João Novo (CPV Clássicos) e Gonçalo Novo (CPV Legends), de Miguel Miguel (CPV 1300), de André Monteiro (CPV Legends) e dos pilotos dos Desafio FEUP, voltam a provar que os campeonatos da ANPAC também são uma porta de entrada na Velocidade para jovens valores.

“O Estoril Racing Kickoff, com um programa recheado e pensado para atrair famílias inteiras de adeptos das corridas, é a prova que o espírito de parceria entre diferentes promotores só contribui para o desenvolvimento e afirmação do nosso desporto. Espero que o próximo fim de semana no Circuito do Estoril seja, acima de tudo, uma festa para todos os que gostam da Velocidade”, concluiu Paulo Alves, dirigente da ANPAC.