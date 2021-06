CPVC / CPVL Estoril: Listas de inscritos bem compostas (com horários) | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Legends estão de regresso às pistas para a segunda jornada. Depois da ronda inaugural em Braga, os Clássicos vão agora fazer companhia à Taça do Mundo de carros de turismo.

A lista de inscritos para esta ronda apresenta-se novamente bem composta, com mais de duas dezenas de carros em pista para o certame no Estoril, a quem se juntam três dezenas de máquinas do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, a grelha mais bem composta do fim de semana, aliando qualidade e variedade.

O Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 apresenta também uma grelha preenchida muito por culpa do Desafio ANPAC, a nova aposta para revitalizar os 1300, com mais de metade da grelha a estar inserida nesta competição, sinal muito positivo para os responsáveis.

Cada competição terá uma qualificação e duas corridas, com uma a decorrer no sábado e outra no derradeiro dia de provas, no domingo.