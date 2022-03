CPVC/CPVL: Clássicos e Legends terão campeões absolutos em 2022 | AutoSport

A ANPAC continua à procura de soluções para tornar as competições de Clássicos e Legends cada vez mais atrativas e este ano teremos mais uma novidade.

A nova época da Velocidade nacional arranca nos dias 2 e 3 de abril, com o Estoril Racing Kickoff, que marca o ‘pontapé de saída’ para os Campeonatos de Portugal de Velocidade promovidos pela ANPAC: Clássicos, Clássicos 1300 e Legends. Entre estes, uma das grandes novidades para 2022 é a existência de um campeão absoluto nos campeonatos de Clássicos e Legends, à semelhança do que já aconteceu em 2021 no Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, que coroou João Braga, num Datsun 1200. Esta medida faz com que os pilotos continuem a pontuar para as respetivas categorias, tal como até aqui, mas o piloto que acumular o maior número de pontos na respetiva categoria será declarado o campeão absoluto. Para isso, a ANPAC criou uma fórmula que obriga a que existam pelo menos quatro concorrentes inscritos nessa categoria para que um piloto obtenha a pontuação máxima numa determinada prova.

No CPVC 1300 em 2021, João Braga foi o campeão da categoria H75 e campeão absoluto, com Paulo Mendes (campeão da categoria Legends) a sagrar-se vice-campeão absoluto e o jovem Manuel Alves (campeão ANPAC) a completar o pódio final do campeonato. “Esta fórmula resultou muito bem nos Clássicos 1300 na época passada, proporcionando um incentivo extra aos pilotos e favorecendo as grelhas impressionantes que tivemos ao longo da época”, referiu João Macedo Silva, presidente da direção da ANPAC. “Este ano, quisemos alargar este regulamento ao CPV Clássicos e ao CPV Legends e acreditamos que o efeito será semelhante. Qualquer piloto sonha ser campeão e desta forma não é preciso ter um orçamento e um carro do topo da tabela para poder lutar pelo título. Obviamente que estamos a atravessar uma conjuntura difícil, mas continuamos a fazer um esforço para ouvir as necessidades dos nossos pilotos e estou otimista para a nova época”, afirmou o responsável da ANPAC.

O Estoril Racing Kickoff promete ser uma verdadeira festa da Velocidade nacional, com os campeonatos nacionais da ANPAC a juntarem-se às competições organizadas pela MotorSponsor e pela P21 Motorsport.