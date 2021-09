CPVC, Braga: Rui Costa vence corrida 2 | AutoSport

Rui Costa foi o vencedor da segunda corrida do fim de semana do CPV Clássicos. O piloto do Ford Escort RS 1600 levou a melhor sobre a concorrência e conseguiu nova presença no pódio.

Costa teve a companhia no pódio de Rui Alves( Ford Escort RS 1600) e de Mário Meireles (Porsche 911 RSR), todos da categoria H75. João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) foi apenas oitavo nesta prova, depois de ter vencido a corrida 1. Em H81 Jorge Cruz (BMW 323i) voltou a estar em bom plano, vencendo a sua categoria, tal como a dupla Marco Pinto / Simplicio Pinto (BMW 2002 TI) em GR.5. Luís Liberal (Ford Escort RS 2000) e João Paulo Lima ( Alfa Romeo 1750 GTam) foram os únicos representantes das categorias GR.1 e H71, respetivamente, nesta que foi a última corrida do fim de semana para os Clássicos.