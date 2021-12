CPVC/1300/Legends: ANPAC anuncia calendário provisório | AutoSport

Na sua pagina de Facebook, a ANPAC anunciou as datas para os eventos do CPVC/1300/Legends da época 2022. São cinco datas sendo que uma delas carece ainda de confirmação. O campeonato começará no Estoril, em abril, passando por Braga , Vila Real, Estoril novamente e Portimão, terminando em outubro.

Estas são para já as datas anunciadas, faltando ainda a confirmação da prova de Braga.