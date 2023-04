CPV: Competições ANPAC voltam às pistas em Portimão | AutoSport

O arranque da velocidade nacional vai sendo feito gradualmente e agora é a vez das competições promovidas pela Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC) regressarem ao ativo. O Autódromo Internacional do Algarve é o palco da primeira jornada do ano que conta com novidades.

O ‘Mestre Eduardo Racing Weekend’, integrado no International GT Open, dará luz verde para os Campeonatos de Portugal de Velocidade Clássicos, Clássicos 1300, Legends e Super Legends.

A principal novidade em 2023 é, naturalmente, a criação do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends (CPVSL), passando assim de três para quatro campeonatos de Portugal promovidos pela ANPAC.

Nesta prova de abertura, o CPV 1300 e CPV Clássicos vão partilhar a mesma grelha, assim como o CPV Legends e o CPV Super Legends, dado que programa desportivo do International GT Open assim obriga por falta de outros horários. Contudo, fica salvaguardada a importância das competições promovidas pela ANPAC estarem integradas, mais uma vez, num grande evento internacional, sendo que na segunda prova, no final de maio, no Estoril, cada campeonato já terá a sua própria grelha.

A ação em pista começa já na sexta-feira com a realização dos treinos livres e uma sessão de treinos cronometrados reservada aos Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 e Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (18h46-19h11).

No sábado, depois da sessão de treinos cronometrados dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Legends e Super Legends (08h30-08h55), será disputada a Corrida 1 de 20 minutos do CPV 1300 e CPV Clássicos (12h00) que irão partilhar a mesma grelha, estando para o final da tarde agendada a Corrida 1, igualmente de 20 minutos, para o CPV Legends e CPV Super Legends (18h10), que também irão partilhar a mesma grelha.

No domingo, realizar-se-ão as Corridas 2 de 20 minutos, a começar pelo CPV 1300 e CPV Clássicos (08h15), seguindo-se o CPV Legends e CPV Super Legends (12h25). As corridas das competições da ANPAC vão ser transmitidas em live-streaming através da página oficial da Associação no Facebook