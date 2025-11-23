CPV Clássicos: Rui Costa pressiona Macedo Silva no campeonato após vitória na corrida 1

A primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos serviu doses generosas de emoção, com Rui Costa (Ford Escort RS 1800) a vencer e a colocar sob pressão João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) na luta pelo título nacional, após problemas sentidos pelo piloto do carro alemão.

A primeira corrida da jornada final do CPV Clássicos no Estoril foi intensa e cheia de mudanças de líder. João Macedo Silva arrancou na frente, mas alargou a trajetória na primeira curva e caiu para quarto, permitindo que Rui Costa assumisse a liderança logo na curva 2. Bruno Santos atacou cedo e ultrapassou Costa na volta seguinte, colocando o Porsche na frente. Macedo Silva recuperou rapidamente posições, passou Rui Costa na terceira volta e iniciou perseguição a Bruno Santos.

Ao início da quinta volta, Macedo Silva retomou a liderança após travar mais tarde para a curva 1, mas Bruno Santos manteve forte pressão, circulando colado ao Porsche n.º 3. Enquanto Rui Costa se isolava em terceiro, também houve disputa intensa pelo quarto posto entre Cláudio Vieira e António Soares.

À passagem pela volta 10, durante ultrapassagens a pilotos mais lentos, Bruno Santos aproveitou melhor o tráfego e voltou a liderar, após Macedo Silva ficar momentaneamente bloqueado atrás de um outro Porsche na curva 1. A menos de quatro minutos do fim, Macedo Silva sofreu problemas mecânicos no seu Porsche, perdeu ritmo e foi ultrapassado por Rui Costa, Vieira e Soares, acabando por entrar nas boxes e abandonar a luta pela vitória.

Com o abandono do líder do campeonato, Rui Costa aumentou o andamento, alcançou Bruno Santos e superou-o na penúltima volta, vencendo a corrida e relançando a disputa pelo título. Bruno Santos terminou em segundo e António Soares fechou o pódio. Na classe H75, o top 3 coincidiu com o da geral; João Cruz venceu o Grupo 5, Ricardo Pereira foi o melhor dos H81 (6.º da geral) e Filipe Nogueira venceu os H71 (8.º da geral).

Resultados oficiais em: http://circuitoestoril.alkamelsystems.com/