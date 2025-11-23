CPV Clássicos no Estoril: João Macedo Silva vence e carimba título

João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) garantiu o título nacional do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos absoluto e da categoria H75, após a vitória na derradeira corrida do Cascais Racing Weekend 2025.

Rui Costa (Ford Escort RS 1800) não conseguiu aguentar Bruno Santos (Porsche 911 RSR) atrás de si e perdeu a liderança na curva 1 do circuito do Estoril. Quem recuperou muitas posições, logo após a bandeira verde, foi João Macedo Silva, que se colou à traseira do Ford Escort de Rui Costa. Na passagem pela linha de meta, que dava início à segunda volta, Macedo Silva aproveitou o cone de ar proporcionado por Bruno Santos e ultrapassou os seus dois adversários na primeira curva do traçado.

Enquanto Macedo Silva escapou aos perseguidores, Bruno Santos perdeu a posição para Rui Costa, que se manteve no segundo posto, mas pressionado pelo piloto do Porsche 911 RSR n.º 10.

Na quarta posição, António Soares (Ford Escort MK1) tentava manter Rui Costa e Bruno Santos ao seu alcance, para tentar subir ao pódio da classificação geral e entre os concorrentes dos H75. No entanto, o ritmo do segundo e terceiro classificados era superior, aumentando o nível de dificuldade da missão de António Soares.

À volta três, quando João Macedo Silva voltava a registar a volta mais rápida até aquela altura, Filipe Nogueira (Ford Escort 1600) ficou parado em pista, o que levou, uma volta depois, à entrada do Safety Car, que anulou as vantagens de todos os pilotos. Nessa altura, Rui Costa e Bruno Santos rodavam quase ao mesmo tempo por volta, muito próximos um do outro.

Na altura do Safety Car, além de João Macedo Silva liderar o pelotão e os H75, Carlos Fernandes (Mazda RX2 Capella) era o primeiro classificado entre os concorrentes do Grupo 5, enquanto Ricardo Pereira (Ford Escort RS 2000).

Quando a corrida voltou à condição de bandeira verde, Macedo Silva queimou a travagem na entrada da curva 1, mas aguentou os adversários atrás de si e conseguiu ganhar terreno para Rui Costa, que se mantinha sob pressão por parte de Bruno Santos.

Quando os líderes começaram a ultrapassar os carros atrasados, Rui Costa conseguiu algum terreno de vantagem para Bruno Santos. Nos últimos oito minutos da corrida, o piloto do Ford chegou a ter dois segundos de vantagem para o Porsche 911 RSR de Santos.

A menos de cinco minutos do final da corrida, Carlos Fernandes perdeu o controlo do Mazda RX2 Capella e bateu nas proteções do circuito, ficando ainda preso na gravilha. Com a paragem do adversário, Luís Nunes (Ford Escort MK1) herdou a liderança do Grupo 5.

Gerindo o seu andamento nas últimas voltas, João Macedo Silva manteve o primeiro posto da classificação geral e dos H75, com Rui Costa e Bruno Santos no pódio. Macedo Silva terá alcançado o título nacional no Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, faltando a conferência dos resultados por parte da FPAK.

Ricardo Pereira foi o vencedor entre a classe H81 e Luís Nunes no Grupo 5.

O pormenor quanto a todos os títulos, será abordado mais tarde, uma vez que são provisórios até reconhecimento oficial da FPAK.

