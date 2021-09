CPV Clássicos: João Macedo Silva venceu à geral, em corrida morna | AutoSport

A primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos teve alguns pontos de interesse mas no geral foi algo morna, com os pilotos a distanciar-se uns dos outros pelo que as lutas não foram muitas. João Macedo Silva cruzou a linha de meta em primeiro, em mais uma prova irrepreensível do piloto do Porsche 911 RSR.

Rui Costa (Ford Escort RS 1600) largou da pole e manteve o lugar nas primeiras curvas, seguido de Macedo Silva e Rui Alves (Ford Escort RS 1600). Logo atrás tínhamos João Cruz e António Soares (Ford Escort RS 2000) a lutarem pelo primeiro lugar do Gr.5. Mas na volta dois Macedo Silva já era líder da corrida deixando para trás Costa e Alves, uma tendência que se manteve no resto da prova. A luta entre Cruz e Soares também durou pouco, com o Ford Escort RS 1600 de Cruz a entrar nas boxes pouco depois, deixando Soares na liderança do GR.5. As distâncias entre os carros foram-se alargando e as lutas eram escassas mas Mário Meireles em Porsche 911 RSR (H75) e Jorge Cruz em BMW 323i (H81) proporcionaram bons momentos nas derradeiras voltas da prova.

No final, Macedo Silva venceu à geral e na Categoria H75, seguido de Rui Costa e Rui Alves no pódio da geral e da categoria. António Soares venceu em Gr.5, Jorge Cruz foi o vencedor em H81, tal como Luís Liberal em Gr.1 e João Paulo Lima em H71.