CPV Clássicos, Estoril: Vitórias de João Macedo Silva e João Cruz | AutoSport

A segunda ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC) realizou-se no Autódromo do Estoril com duas corridas que fizeram parte do evento ANPAC FRIENDS RACING MEETING. Foram duas provas com dois vencedores diferentes à geral e com muitas lutas pelos triunfos em cada classe.

João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) chegou ao Estoril líder da classificação do campeonato, após duas vitórias em Portimão, uma “pole position” e duas voltas mais rápidas. A passagem de Macedo Silva pelo Estoril podia ter sido semelhante, mas João Novo (Ford Escort RS 1600) fio um adversário difícil de ultrapassar.

O arranque para a primeira corrida não foi brilhante por parte de Macedo Silva e João Novo conseguiu, mesmo, ficar na frente do Porsche uma volta inteira ao circuito do Estoril. Mas o esforço pedido ao carro da oval azul e aos pneus acabou por desbaratar o esforço de João Novo: perdeu a liderança, os tempos começaram a subir e, de forma inglória – como só sucede no automobilismo – o piloto do Ford Escort RS 1600 perdeu o segundo lugar para Rui Costa. Para juntar desgraça ao insulto, a máquina amarela decidiu atirar para fora de prova o piloto da Motofil.

Contas feitas, João Macedo Silva ganhou a prova, os H75 e fez a volta mais rápida, acompanhado no pódio por Rui Costa (Fod Escort RS 1600) e por João Cruz (Ford Escort RS 1600) que com o abandono de João Novo venceu o Grupo 5.

Mais atrás, lutas por posição e pela vitória à classe. Exemplo disso a escaramuça entre Luís Liberal e Ricardo Pereira, ambos em Ford Escort RS 2000, que acabou decidida por uma penalização “drive through” a Liberal por continuado desrespeito dos limites de pista. Ricardo Pereira ganhou, assim, o Grupo 1.

Também António Soares (Ford Escort MK1) foi penalizado pela mesma razão e da mesma forma, mas a sua vantagem e superioridade face ao BMW 3.0 CSL de Miguel Ferreira, permitiu-lhe terminar no quarto lugar ultrapassando o belíssimo carro bávaro nas derradeiras voltas.

Destaque, ainda, para a vitória de Pedro Poças (Porsche 924) nos H81 e para o azar de Anibal Rolo, forçado a abandonar a prova no final da volta de lançamento com problemas mecânicos no belo Datsun 240Z. Por outro lado, Carlos Fernandes (Mazda RX2) abandonou a corrida e em carro idêntico, Jorge Leite não conseguiu arrancar para a corrida.

A segunda corrida dos Clássicos do programa do ANPAC & Friends Racing Meeting realizado no Autódromo do Estoril repetiu o que tinha sucedido na primeira manga. Porém, com protagonistas diferentes e durante muito menos tempo. João Macedo Silva foi surpreendido por Rui Costa na largada e demorou uma volta para levar o Porsche 911 RSR, no final da reta da meta, a ultrapassar o Ford Escort RS 1600. A partir daqui, foi um passeio para o piloto que lidera o CPV Clássicos. Mas o 911 RSR decidiu fazer birra e empurrou João Macedo Silva para fora de prova, negando-lhe uma vitória que estava ali ao seu alcance.

João Novo (Ford Escort RS 1600) não foi feliz e sem entrar na luta pela vitória, foi forçado a abandonar, pela segunda vez, na madrugada da prova. Quem beneficiou foi o espetáculo, pois Rui Costa e João Cruz (Ford Escort RS1600) envolveram-se numa luta titânica, com travagens no limite, escorrergadelas às quatro rodas e trocas de posições – uma delas numa ultrapassagem absolutamente fantástica na curva da Orelha de Rui Costa a João Cruz – num duelo de cortar a respiração.

Mas com uma lisura e classe entre os dois pilotos que temos de assinalar, luta que passou de ser pelo segundo lugar do pódio pela vitória. Na bandeira de xadrez e depois de uma corrida absolutamente fabulosa, João Cruz ganhou, seguido de Rui Costa. O primeiro venceu, também, o Grupo 5, enquanto o segundo ganhou a categoria H75, onde António Soares ficou com o quarto lugar à geral e segundo da categoria.

A luta pela vitória no Grupo 1 polarizou o interesse da corrida dos Clássicos, mas acabou decidida como na primeira corrida: Francisco Freitas foi penalizado com um “drive trough” por abusar dos limites de pista e, assim, ficou decidida a liderança a favor de Ricardo Pereira. Até porque Francisco Freitas acabou por abandonar a corrida, exatamente o mesmo que sucedeu a Ricardo Pereira, na última volta. Ficou, ainda assim, com a vitória no Grupo 1.

Pelo caminho ficou, também, o espetacular BMW 3.0 CSL de Miguel Ferreira com problemas mecânicos, oferecendo a Fernando Gaspar (Datsun 240Z) a oportunidade de chegar ao quarto lugar e à vitória nos H71.

A próxima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos será disputada no Circuito Internacional de Vila Real que se realiza nos dias 14 a 16 de julho.