CPV Clássicos, Estoril: Joaquim Jorge vence corrida encurtada | AutoSport

Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600) de fio a pavio na corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos do Estoril Racing Tribute Armando Pinto. No entanto, Joaquim Jorge não teve um final de prova tranquilo na liderança do pelotão, visto que Rui Costa (Ford Escort RS 1600), depois de uma fase inicial em que perdeu algumas posições, recuperou e impôs um ritmo altíssimo, pressionando o primeiro classificado até à corrida chegar ao seu fim prematuro, sob bandeira vermelha devido a uma saída de pista. João Cruz (Ford Escort RS 1600) foi o terceiro classificado à geral, primeiro entre os concorrentes do Grupo 5, numa corrida que não contou com os dois Porsche de João Macedo Silva e Francisco Mora, duas baixas de peso dentro do excelente pelotão do CPVC.

Joaquim Jorge arrancou da liderança da grelha de partida, conseguindo passar a primeira curva mantendo a primeira posição, seguido de Rui Alves (Ford Escort RS 1600) e Rui Costa.

Na luta pelo terceiro lugar da classificação geral, António Soares (Ford Escort RS 1600) ultrapassou Rui Costa, enquanto um pouco mais atrás, José Francisco Mora (Ford Escort MK2) vinha em recuperação e chegou à traseira do Ford Escort RS 1600 de Costa. José Francisco Mora conseguiu ultrapassar, primeiro, Rui Costa e depois António Soares, ascendendo ao terceiro lugar da classificação geral.

Pela liderança da categoria Grupo 1, três pilotos entraram numa luta acesa. Eram eles, Luís Liberal, Rui Pereira e Rui Azevedo, todos aos comandos do Ford Escort RS2000. Foram várias as trocas de posições entre estes pilotos, que defendiam e atacavam em todas as curvas do circuito do Estoril.

Também na frente do pelotão as lutas resultavam em trocas de posições. Rui Costa recuperou duas posições, ultrapassando António Soares e José Francisco Mora, ascendendo ao terceiro lugar da classificação geral, trazendo consigo João Cruz, que subiu ao quinto posto, tendo Soares à sua frente. Rui Costa não se ficou por aqui e atacou Rui Alves, conseguindo subir ao segundo posto. As 4 primeiras posições da classificação geral eram ocupadas por pilotos aos comandos de Ford Escort RS 1600.

Quem estava a salvo era Joaquim Jorge, que tinha mais de 2.5s de vantagem sobre Rui Costa, que mesmo assim, recuperava algum terreno para o líder.

A discussão pelo triunfo no Grupo 1 manteve-se, com Rui Pereira sob pressão a liderar o grupo composto por Luís Liberal e Rui Azevedo.

Na saída da curva do Tanque, António Soares perdeu o controlo do Ford Escort RS 1600 e ainda bateu nas proteções do traçado do Estoril, perdendo a possibilidade de lutar pelo pódio da classe H-75.

Na frente, Rui Costa impôs um ritmo fantástico e chegou à traseira do Ford de Joaquim Jorge, levando a luta pela vitória até ao final da corrida, enquanto Rui Alves perdeu duas posições, permitindo a João Cruz e José Francisco Mora passarem para o terceiro e quarto lugares, respetivamente.

Entre os pilotos que lutavam pelo primeiro posto do Grupo 1, Rui Azevedo perdeu o contacto com Ricardo Pereira, que liderava nesta classe, e Luís Liberal, tendo ainda Rui Duarte (VW Golf GTI), concorrente do Grupo 5, entre si e os seus adversários.

A corrida foi interrompida com pouco mais de 1 minuto para o final dos 25 minutos, sob bandeira vermelha devido à saída de pista de José Filipe Nogueira no final da parabólica. O Ford ficou preso na caixa de gravilha, sendo necessária a entrada de comissários da ACDME para retirar o carro daquela zona.

Assim, Joaquim Jorge venceu, seguido de Rui Costa e João Cruz foi o terceiro classificado da geral, primeiro entre os concorrentes do Grupo 5. Entre os pilotos da classe H81 foi José Francisco Mora que venceu, quarto classificado à geral, e no muito discutido Grupo 1, foi Ricardo Pereira.