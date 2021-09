CPV Clássicos, Braga: Rui Costa leva a melhor nos cronometrados | AutoSport

As belas máquinas do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos regressaram às pistas e o Circuito Vasco Sameiro foi o palco escolhido para a rentrée. Rui Costa começou melhor e fez o melhor registo na sessão de treinos cronometrados.

O piloto do Ford Escort RS 1600 fez o melhor tempo nos cronometrados, com o registo de 1:26.568, ficando à frente de João Macedo Silva (Porsche 911 RSR), a 0.198seg. e Rui Alves fechou o top 3, também em Ford Escort RS 1600 (+0.522 seg.), com este trio a pertencer a categoria H75. António Soares (Ford Escort RS 2000) foi o mais rápido nos GR.5, tal como Jorge Cruz (BMW 323i) nos H81. Luís Liberal (Ford Escort RS 2000) e João Paulo Lima (Alfa Romeo 1750 GTV) foram os únicos representantes em GR.1 e H71, respetivamente.

As corridas decorrerão amanhã e estão agendadas para às 10:50 e 15:20.