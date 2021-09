CPV: Clássicos, 1300 e Legends de volta a Braga, com mais de 80 inscritos | AutoSport

É tempo de regressos depois da pausa de verão e a velocidade começa a fazer o seu regresso, com Braga a receber pela segunda vez os Campeonatos de Portugal de Velocidade 1300, Clássicos e Legends, no Circuito Vasco Sameiro, com um programa compacto que colocará em pista mais de 80 carros. A jornada dupla das três competições decorrerá nos próximos dias 11 e 12 de setembro.

O programa do Braga Racing Weekend II fará os pilotos disputar os treinos livres e as sessões cronometradas no sábado, sendo o domingo gordo de emoção com seis corridas. O público poderá finalmente estar presente, apesar das rigorosas regras de segurança sanitária que estarão em vigor, sublinhadas pela Associação Nacional de Pilotos de Clássicos (ANPAC) e pelo clube organizador, o Cami Motorsport.

A temporada 2021 chega a meio do seu caminho com a jornada dupla a realizar-se em Braga, tendo como destaque a lista de inscritos no Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, uma fortíssima aposta da ANPAC que se está a revelar certeira.

Contas feitas, estão inscritos 32 automóveis nas classes Desafio ANPAC, Legends e Clássicos. O Desafio ANPAC reúne os carros dos antigos trofeus FEUP e Starlet e nesta altura da competição, é David Vieira (Fiat Punto 85) quem lidera o campeonato com 73 pontos, seguido de António Areal (Fiat Punto 85) com 68 pontos e Manuel Alves (Fiat Punto 85) com 53 pontos.

Entre os Legends, para lá da aguardada estreia de um carro único em Portugal, o MG Metro da dupla de pai e filho Paulo Miguel e Miguel Miguel e da chegada de Vasco Barros à competição com um Toyota Starlet, albergará, ainda, o Autobianchi A112 Abarth de Abel Marques e Sergio Monteiro, que terá como oposição o Datsun 1000 dos velozes veteranos e líderes da classificação da Taça 1000, Miguel Barata e Veloso Amaral.

A classificação do campeonato reservada aos Legends tem Paulo Mendes (Toyota Starlet 1300) na liderança com 104 pontos, seguido de José Mota Freitas (Citroen AX Sport) e Jorge Marques (Toyota Starlet).

Finalmente, entre os clássicos, a categoria H71 preenchida pelo Datsun 1200 de Miguel Barata e Veloso Amaral, enquanto a categoria H75 conta com uma horda de Datsun 1200 liderados por

João Braga. O líder da categoria poderá aumentar a sua vantagem sobre Carlos Barbosa da Cruz e José Fafiães, pois estes estarão ausentes do Braga Racing Weekend.

E se uns, infelizmente, não podem estar presentes, há que destacar o regresso do Datsun 1200 de Victor “Bito” Araújo que trará ainda mais animação à luta pela vitória, contando-se, também, o regresso de Arnaldo Marques.

As cinco classes do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos vão marcar presença no Circuito Vasco Sameiro, com a eterna luta entre os Porsche 911 e os Ford Escort. Recordamos as excelentes corridas que os pilotos desta competição ofereceram na última passagem pela pista bracarense.

Contas feitas ao campeonato, Rui Azevedo (Ford Escort RS 2000) lidera a classificação do Grupo 1 e 3, seguido de Paulo Vieira (Ford Escort RS 2000). No Grupo 5, é o Ford Escort RS MK1 de João Cruz quem está na frente com 80 pontos, seguido de Marco e Simplício Pinto (BMW 2002 Ti) com 73 pontos e António Soares (Ford Escort RS 2000), 41 pontos.

Nos Históricos, até H71 o líder é João Lima com o Alfa Romeo 1750 GTAm, enquanto que nos H75 é Rui Alves (Ford Escort RS 1600) que comanda com 71 pontos, seguido de José Macedo Silva (Porsche 911 RSR) com 63 pontos e Mário Meireles (Porsche 911 RSR) com 53 pontos. Finalmente, nos H81, o campeonato é liderado pelo BMW 323i de Jorge Cruz com 106 pontos, seguido de Pedro Poças (Porsche 924) com 54 pontos e Filipe Nogueira (Ford Escort RS 2000) com 40 pontos.

O Campeonato de Portugal de Velocidade Legends exibe a mais extensa lista de inscritos do Braga Racing Weekend II com 33 carros inscritos. O Ford Sierra RS500 de Luís Barros destaca-se numa lista de automóveis onde pontificam os BMW M3 de Joaquim Soares, António Barros e Paulo Vieira ou ainda os belíssimos BMW 635 CSI de Rui e Miguel Garcia e Pedro Oliveira. Isto sem esquecer a Volvo 850 Estate de Nuno Figueiredo.

No campeonato, nos L1600 a liderança pertence a Artur Monteiro (Citroen Saxo Cup) com 100 pontos, seguido de Marco e Nuno Basílio (Honda Civic) com 68 e Sérgio Pinto (Honda Civic) com 64 pontos.

Já entre os concorrentes à categoria L2000, primeiro lugar para o Honda Integra Type R de Tiago Ribeiro (106 pontos). Seguem-se João Almeida (Honda Integra Type R) com 60 pontos e no terceiro lugar, o Renault Clio 1.8 16V de Paulo Ferraz com 48 pontos.

Sérgio Pinto e o seu Honda Civic lideram os L90 com 84 pontos, mais quatro que a dupla Marco e Nuno Basílio (Honda Civic) e mais 19 que Nuno e Daniel Pereira também ao volante de um Honda Civic. Nos L99, está no primeiro lugar do campeonato o BMW M3 de Paulo Vieira com 88 pontos, mais 16 pontos que Joaquim Soares (BMW M3) e mais 25 pontos que Tiago Ribeiro (Honda Integra Type R).

Entre os concorrentes ao SuperTrophy, Trophy e Super Turismo, destaque para um segundo BMW 320iS pilotado por Jorge Serôdio que vem fazer companhia ao exemplar com história de Luís Império. Regressa o Volvo S60 de Hélder Moura e Filipe Monteiro e o Honda S2000 de André Tavares e Miguel Mota.

Mas nas contas do campeonato, é João Luís ao volante do exótico Renault Spider quem lidera a classe Trophy com 99 pontos, seguido de Luís Império (BMW 320iS) com 82 pontos e do Renault Clio RS de Eleutério Duarte com 39.

Manuel Fernandes e Hugo Mestre, ao volante do BMW 320d, têm dominado entre os SuperTrophy, tendo 105 pontos registados, seguidos de Filipe Matias ao volante do Volvo 850R, com 78 pontos e Sérgio Moutinho com 41 pontos.