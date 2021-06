CPCV: João Macedo Silva vence corrida 1 à geral | AutoSport

João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) venceu à geral a corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos.

A prova foi encurtada devido à entrada do Safety Car no início da prova, mas no recomeço, Macedo Silva afastou-se da concorrência enquanto atrás, Francisco Mora (911 RSR) e Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600) davam espetáculo. Nas últimas voltas Mora ainda passou para a frente de Jorge, mas na última curva o piloto do Ford Escort resgatou o segundo lugar, com Mora a completar o top 3. Mora foi também o vencedor na categoria H81 e Macedo Silva foi o claro vencedor à geral e na H75.

No Grupo 5 João Cruz (Ford Escort RS 1600) foi o vencedor, tal como Luís Liberal (Ford Escort RS 2000) no Grupo 1.