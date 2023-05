Competições da ANPAC prosseguem temporada no Estoril | AutoSport

Os Campeonatos de Portugal de Velocidade 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends, organizados pela ANPAC, estão de regresso com o ANPAC & Friends Racing Meeting que se realiza nos próximos dias 27 e 28 de maio no Autódromo do Estoril.

A segunda de cinco jornadas da temporada será composta por dois dias de competição, contando com a companhia da C1 Eurocup. Os treinos livres e as qualificações para os Campeonatos de Portugal de Velocidade 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends serão disputados no sábado, enquanto o dia de domingo será reservado para as duas corridas de cada competição da ANPAC. Como habitualmente, cada sessão de treino livre e de qualificação terá a duração de 20 minutos e as corridas de 25 minutos. As corridas terão transmissão em “streaming” na página de Facebook da ANPAC.

No momento em que este artigo é escrito, não há informação na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting sobre os pilotos inscritos para a segunda ronda dos Campeonatos de Portugal de Velocidade organizados e promovidos pela ANPAC.

Após a ronda do Estoril, as competições da ANPAC vão até ao Circuito Internacional de Vila Real (14 a 16 de julho), regressando ao Estoril nos dias 16 e 17 de setembro para depois encerrar a temporada no Algarve Classic Festival, dias 27 e 29 de outubro, no Autódromo Internacional do Algarve.

Horário ANPAC & Frends Racing

Sábado, 27 de maio

09:30 – 09:50 – Treino Livre (Super Legends)

10:00 – 10:20 – Treino Livre (Legends)

10:30 – 10:50 – Treino Livre (1300)

11:00 – 11:20 – Treino Livre (Clássicos)

13:10 – 13:30 – Qualificação (Super Legends)

13:40 – 14:00 – Qualificação (Legends)

14:10 – 14:30 – Qualificação (1300)

14:40 – 15:00 – Qualificação (Clássicos)

Domingo, 28 de maio

09:15 – 09:40 – Corrida 1 (SuperLegends)

10:00 – 10:25 – Corrida 1 (Legends)

10:50 – 11:15 – Corrida 1 (1300)

11:35 – 12:00 – Corrida 1 (Clássicos)

15:45 – 16:10 – Corrida 2 (SuperLegends)

16:35 – 17:00 – Corrida 2 (Legends)

17:20 – 17:45 – Corrida 2 (1300)

18:05 – 18:30 – Corrida 2 (Clássicos)