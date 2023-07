Circuito de Vila Real/ANPAC: o resumo do 1º dia de ação em pista | AutoSport

Vila Real acordou com o barulho dos motores dos mais de 100 automóveis que a ANPAC levou até à “Bila” para disputarem mais uma ronda dos Campeonatos de Portugal de Velocidade 1300, Clássicos, Legends e Super Legends. Que, desta feita, tiveram, todos, sessões de treino livre e de qualificação para as quatro categorias separadas.

Numa pista exigente e com tempo seco, mas, felizmente, sem a canícula de outros anos, os pilotos mataram saudades do Circuito Internacional de Vila Real. Isso ficou evidente no elevado número de voltas que todos fizeram questão de fazer ao traçado de 4,755 km.

A sessão de treino livre deixou indicações claras sobre os ritmos e os favoritismos para cada uma das categorias e das divisões presentes em pista.

Luís Alegria é o mais rápido nos 1300

No Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, os dois pilotos que estão separados por um ponto na classificação dominaram a tabela de tempos. Luis Alegria (Datsun 1300) e Jorge Marques (Toyota Staret 1300S) ficaram com os melhores tempos dos 28 pilotos admitidos à partida. Na sessão cronometrada, Luís Alegria impôs o seu Datsun 1200 rubricando a “pole position” à geral e na classe H75. Luís Mendes (Citroen AX Sport) ficou em segundo e Jorge Marques, menos feliz, ficou com o terceiro lugar da grelha de partida.

Luís Mendes foi o melhor dos Legends 1300 na frente de Jorge Marques e do Opel Corsa de Ricarod Ferrão. Por outro lado, Miguel Miguel levou o muito bonito MG Metro à “pole position” dos H81. No Desafio ANPAC, Manuel Fernandes e Estevão Oliveira foram os melhores dos Fiat Punto, seguidos de Pedro Teixeira e Daniel Gouveia. Nos H71, o mais rápido foi o Austin Mini Cooper S de Pedro Botelho, seguido do Mini Cooper S de Fernando Carneiro e o Fiat 128 de José Moreira.

Porsche 930 Turbo de Luís Delgado faz a “pole position”

Entre os vinte concorrentes ao Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, destacou-se Luís Delgado ao volante de um poderoso Porsche 930 Turbo. Na sessão livre superiorizou-se aos ágeis Ford Escort RS de Joaquim Jorge e de João Novo. A “pole position”, sem grande surpresa, ficou para Luís Delgado, seguido do Ford Escort RS MKI de João Novo e do Porsche 911 RSR de João Macedo Silva.

Contas feitas ao final da sessão cronometrada, Vitor Costa e o seu Lotus Elan ficaram com a “pole position”nos H71, enquanto nos H75 o mais rápido foi o Porsche 911 RSR de João Macedo Silva, seguido de Joaquim Jorge e de Rui Costa (ambos em Ford Escort RS 1600). O Porsche 930 Turbo de Luís Delgado, claro, foi o melhor na categoria H81, sendo seguido por Pedro Poças (Porsche 924) e Vasco Nina (Talbot Sunbeam Lotus).

João Novo (Ford Escort RS MKI) foi o mais rápido do Grupo 5, seguido de João Cruz (Ford Escort RS 1600) e Carlos Fernandes e Marco Pinto no Mazda RX2 Capella. O Ford Escort RS 2000 de Rui Azevedo foi o mais rápido no Grupo 1, na frente de João Carlos Moreira e Nuno Breda (Ford Escort RS 2000) e de João Mira Gomes e Nuno Afoito.Mas as penalizações do Colégio de Comissários Desportivos mudaram tudo: João Carlos Moreira e Nuno Breda ficaram com a “pole position” seguidos de João Mira Gomes e Nuno Afoito, caindo Rui Azevedo para o terceiro lugar.

Ford Sierra RS500 de Luís Barros lidera Legends

O piloto nortenho não deixou créditos por mãos alheias e foi o mais rápido dos 34 pilotos da categoria Legends que disputaram os treinos livres. Na qualificação o discurso foi igual: Luís Barros fez a “pole position” na frente de Paulo Sousa (BMW M3), líder do campeonato. O terceiro mais veloz foi José Meireles no belo BMW M3 E30.

Barros liderou, claro, a classe L90 seguido de José Meireles e do Ford Sierra RS500 de João Novo. Nos L99, “pole position” para Paulo Sousa seguido de António Barros (BMW M3) e de Joaquim Soares também com um BMW M3.Na Taça Legend2000, o mais rápido foi Alfa Romeo 155 2.0 TS de Hernâni Conceição seguido do Honda Integra Type R de Tiago Ribeiro e de carro idêntico pilotado por José Miguel Almeida.

Entre os concorrentes à Taça Legends 1600, o Peugeot 106 GTI de Gonçalo Novo foi o mais rápido na qualificação, seguido do Honda Civic de Marco Basílio e do Peugeot 106 GTI de José Mota . Finalmente, nos LegendTrophy, Rui Meireles superiorizou-se como seu Toyota Carina Ea Arlindo Beça, em carro idêntico, e ao Renault Spider de José Calazans.

Lotus faz a “pole position” na “Bila” entre os Super Legends

Vasco Barros trouxe para a “Bila” o Mercedes 190E 2.3 16V para dominar os treinos livres na frente de Hugo Mestre e João Sousa no BMW 330d e de Francisco Gonçalves (Lotus Elise). Na qualificação, o Lotus de Francisco Gonçalves superiorizou-se a Vasco Barros com a segunda fila da grelha ocupada pelo Westfield de Março Osorio e Marcos Oliveira e o BMW 330d de Hugo Mestre e João Sousa.

Naturalmente, Francisco Gonçalves foi o melhor dos Super Extra na frente de Vasco Barros e de Marco Osório e Marcos Oliveira. Nos SuperTrophyCars & Vibes,Eduardo Leitão e Carlos Rodrigues ficaram em primeiro, Raul Delgado, Estevão Oliveira no segundo posto e Eduardo Rodrigues e Carlos Barbosa na terceira posição.

Nos SuperTrophy o melhor foi o Renault Clio de Hugo Branquinho, seguido de Filipe Ferreira e a dupla António Duarte e Telmo Nunes.Finalmente na categoria Super Turismo, “pole position” para Rui Silva e Marco Pinto Moura em Renault Clio RS. Seguiram-se Luís Nóvoa e Valdemar Nóvoa em Honda CivicType R e Marcos Gonçalves em Renault Clio RS.

O programa da ANPAC no 52º Circuito de Vila Real de hoje, sábado (15 de julho), estando reservado para as primeiras corridas do CPVC 1300 (10:15), CPV Clássicos (11:25), CPV Legends (12:35) e CPV Super Legends (16:35).

Como sucede em todas as organizações da ANPAC – desta feita com a colaboração do CAVR – Clube Automóvel de Vila Real – as corridas terão transmissão em “streaming” nas redes sociais da ANPAC (Facebook) e para seguir os tempos e as incidências de toda a atividade em pista, está disponível um “livetiming” que pode aceder em www.cronobandeira.com.

Horário 52º Circuito de Vila Real – ANPAC

Sábado, 15 de julho

10:45 – 11:15 – Corrida 1 (1300)

11:55 – 12:25 – Corrida 1 (Clássicos)

14:25 – 14:55 – Corrida 1 (Legends)

17:10 – 17:40 – Corrida 1 (SuperLegends)

Domingo, 16 de julho

09:50 – 10:20 – Corrida 1 (1300)

11:05 – 11:35 – Corrida 1 (Clássicos)

12:25 – 12:55 – Corrida 1 (Legends)

14:50 – 15:20 – Corrida 1 (SuperLegends)