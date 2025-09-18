Campeonatos ANPAC regressam ao Estoril: Festa dos Clássicos no domingo
O mítico traçado do Estoril será o palco do WelcomeFall Estoril 2025, penúltima prova dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Clássicos / Legends 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends, sendo, novamente, marcada por grelhas cheias e uma paixão contagiante pelo automobilismo.A ANPAC agradece a todos os intervenientes – pilotos, equipas e público – que, prova após prova, mantêm vivo o espírito e a paixão pelo automobilismo.
O Autódromo do Estoril recebe no próximo fim de semana mais uma jornada dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Clássicos / Legends 1300, Clássicos, Legends e SuperLegendsorganizados pela ANPAC – Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos. Depois de passagens por traçados emblemáticos, incluindo a histórica ronda em Vila Real, é tempo de regressar à ação após as merecidas férias e voltar a mostrar a vitalidade e adesão de pilotos e equipas.
À entrada da penúltima ronda de 2025, a grande adesão de participantes demonstra não só a competitividade destes campeonatos, mas também a força da comunidade que, prova após prova, dá corpo a fins de semana vibrantes de automobilismo. Mesmo numa fase adiantada da época, as grelhas mantêm-se preenchidas, provando o entusiasmo de todos em manter vivo este espírito desportivo.
Em pista, a ação será garantida com as quatro competições a partilharem o asfalto, prometendo batalhas intensas até à bandeira de xadrez final, estando agendada a primeira corrida desta jornada, a contar para o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, para as 11.15h de domingo. A festa em pista termina perto das 18 horas com a segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos / Legends 1300.
Sendo antecedido pelo ANPAC TestDay II no sábado, em termos de horário, o dia de domingo começa com o treino cronometrado dos Legends (9h), seguindo as sessões do Campeonato de Portugal de Velocidade SuperLegends (9.30h), Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (10h) e dos 1300 (10.30h). Com cerca de 45 minutos entre as provas, iniciam-se as corridas, como referido, com os concorrentes dos 1300, sendo todas transmitidas em live streaming.
Mais do que uma competição, esta temporada está a ser marcada pela união de todos os intervenientes: pilotos, equipas, organizadores e público. A ANPAC deixa um agradecimento especial a cada participante, pela dedicação e pelo esforço em tornar possível a realização de excelentes fins de semana de corridas, sempre com espírito desportivo e paixão pelo automobilismo.
Horário
Domingo, 21 de setembro
09.00h – 09.25h Treinos cronometrados CPV Legends
09.30h – 09.55h Treinos cronometrados CPV SuperLegends
10.00h – 10.25h Treinos cronometrados CPV Clássicos
10.30h – 10.55h Treinos cronometrados CPV CL1300
11.15h – 11.40h Corrida 1 CPV Legends
12.00h – 12.25h Corrida 1 CPV SuperLegends
12.45h – 13.10h Corrida 1 CPV Clássicos
13.30h – 13.55h Corrida 1 CPV CL1300
14.50h – 15.15h Corrida 2 CPV Legends
15h45h – 16.10h Corrida 2 CPV SuperLegends
16.40h – 17.05h Corrida 2 CPV Clássicos
17.35h – 18.00h Corrida 2 CPV CL1300
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI