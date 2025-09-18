Campeonatos ANPAC regressam ao Estoril: Festa dos Clássicos no domingo

O mítico traçado do Estoril será o palco do WelcomeFall Estoril 2025, penúltima prova dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Clássicos / Legends 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends, sendo, novamente, marcada por grelhas cheias e uma paixão contagiante pelo automobilismo.A ANPAC agradece a todos os intervenientes – pilotos, equipas e público – que, prova após prova, mantêm vivo o espírito e a paixão pelo automobilismo.

O Autódromo do Estoril recebe no próximo fim de semana mais uma jornada dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Clássicos / Legends 1300, Clássicos, Legends e SuperLegendsorganizados pela ANPAC – Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos. Depois de passagens por traçados emblemáticos, incluindo a histórica ronda em Vila Real, é tempo de regressar à ação após as merecidas férias e voltar a mostrar a vitalidade e adesão de pilotos e equipas.

À entrada da penúltima ronda de 2025, a grande adesão de participantes demonstra não só a competitividade destes campeonatos, mas também a força da comunidade que, prova após prova, dá corpo a fins de semana vibrantes de automobilismo. Mesmo numa fase adiantada da época, as grelhas mantêm-se preenchidas, provando o entusiasmo de todos em manter vivo este espírito desportivo.

Em pista, a ação será garantida com as quatro competições a partilharem o asfalto, prometendo batalhas intensas até à bandeira de xadrez final, estando agendada a primeira corrida desta jornada, a contar para o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, para as 11.15h de domingo. A festa em pista termina perto das 18 horas com a segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos / Legends 1300.

Sendo antecedido pelo ANPAC TestDay II no sábado, em termos de horário, o dia de domingo começa com o treino cronometrado dos Legends (9h), seguindo as sessões do Campeonato de Portugal de Velocidade SuperLegends (9.30h), Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (10h) e dos 1300 (10.30h). Com cerca de 45 minutos entre as provas, iniciam-se as corridas, como referido, com os concorrentes dos 1300, sendo todas transmitidas em live streaming.

Mais do que uma competição, esta temporada está a ser marcada pela união de todos os intervenientes: pilotos, equipas, organizadores e público. A ANPAC deixa um agradecimento especial a cada participante, pela dedicação e pelo esforço em tornar possível a realização de excelentes fins de semana de corridas, sempre com espírito desportivo e paixão pelo automobilismo.

Horário

Domingo, 21 de setembro

09.00h – 09.25h Treinos cronometrados CPV Legends

09.30h – 09.55h Treinos cronometrados CPV SuperLegends

10.00h – 10.25h Treinos cronometrados CPV Clássicos

10.30h – 10.55h Treinos cronometrados CPV CL1300

11.15h – 11.40h Corrida 1 CPV Legends

12.00h – 12.25h Corrida 1 CPV SuperLegends

12.45h – 13.10h Corrida 1 CPV Clássicos

13.30h – 13.55h Corrida 1 CPV CL1300

14.50h – 15.15h Corrida 2 CPV Legends

15h45h – 16.10h Corrida 2 CPV SuperLegends

16.40h – 17.05h Corrida 2 CPV Clássicos

17.35h – 18.00h Corrida 2 CPV CL1300