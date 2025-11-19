Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC) decide-se no Estoril

João Macedo Silva lidera o CPVC 2025, mas Rui Costa e Bruno Santos lutam pelo título no Estoril. Disputa intensa e pontos majorados marcam a jornada final.

O Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC) chega ao seu momento decisivo no próximo fim-de-semana, no Autódromo do Estoril. A última jornada da temporada contará com pontuação majorada, tornando a disputa pelo título absoluto extremamente renhida e aberta a vários pilotos.​

João Macedo Silva lidera a classificação absoluta com 186 pontos, sustentando uma temporada de grande regularidade. Porém, tanto Rui Costa (147 pontos) como Bruno Santos (142 pontos) mantêm-se na perseguição e podem conquistar o título, especialmente graças à majoração dos pontos nesta ronda final, que eleva a importância da prova e a pressão sobre os concorrentes.

Disputas renhidas nas categorias

As batalhas são igualmente vibrantes nas distintas categorias do campeonato, onde o fator de pontuação extra poderá ser decisivo:

Grupo 5: Carlos Fernandes (114 pontos) e João Novo (113 pontos) protagonizam uma luta ao milímetro, separados por apenas um ponto. João Cruz (107 pontos) também está firme na luta pelo pódio.

Categoria H71: Filipe Nogueira mantém a liderança com 62 pontos, com Domingos Bourbon de Sousa Coutinho a tentar recuperar terreno (28 pontos).

Categoria H81: Pedro Bethencourt domina a classificação com 84 pontos, pronto para consolidar a vantagem.

Programa e Transmissão

A prova terá lugar no Estoril com o seguinte programa:

Sábado, 22 de novembro

09h25: Treinos livres CPV Clássicos

09h55: Treinos livres CPV CL1300

10h55: Treinos livres CPV Legends

11h25: Treinos livres CPV SuperLegends

13h50: Treinos cronometrados CPV Clássicos

14h25: Treinos cronometrados CPV CL1300

15h00: Treinos cronometrados CPV Legends

15h35: Treinos cronometrados CPV SuperLegends

Domingo, 23 de novembro (transmissão em direto)

09h00: Corrida 1 CPV Clássicos

09h45: Corrida 1 CPV CL1300

11h20: Corrida 1 CPV Legends

12h05: Corrida 1 CPV SuperLegends

13h00: Corrida 2 CPV Clássicos

13h45: Corrida 2 CPV CL1300

15h45: Corrida 2 CPV Legends

16h30: Corrida 2 CPV SuperLegends