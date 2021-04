Campeonato de Portugal de Velocidade 1300: 27 inscritos são uma boa surpresa

Os concorrentes do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 (carros com cilindrada até 1300 c.c.) passam a ter competição própria no âmbito da velocidade nacional. Uma promessa cumprida pela ANPAC, que foi ‘premiada’ com uma fortíssima adesão logo na primeira jornada, já que serão 27 os carros que vão estar na grelha de partida.

A Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC) tinha levantado o véu em 2020 sobre a possibilidade de regresso da classe 1300 ao foco do Campeonato de Portugal de Velocidade e em 2021 será disputado o Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, numa competição que abraça todos os modelos dos Clássicos aos Legends, dos Históricos aos modelos de troféus realizados em Portugal.

A adesão superou todas as expetativas com o arranque da competição no ANPAC Racing Weekend, que se vai realizar entre os dias 23 e 25 de abril a contar com 27 pilotos inscritos.

Entre os inscritos nesta primeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade, encontramos máquinas tão diversas como os eternos Datsun 1200 ou os Mini Cooper. Os conhecidos Toyota Starlet nas versões 1.3S, EP71 e EP80, as diversas versões do Peugeot 106 ou o belíssimo Autobianchi A112 Abarth. A que se juntam os resilientes Fiat Punto e ainda os nervosos Citroen AX Sport. Carros que vão oferecer um colorido diferente a uma competição aguardada por muitos há muito tempo.

“A gorda lista de inscritos sublinha o sucesso desta iniciativa da ANPAC e promete, pelos carros presentes e pelo calibre dos pilotos que disseram presente, corridas verdadeiramente espetaculares. Foi esta nova categoria da velocidade nacional que promoveu o regresso de alguns pilotos que estavam afastados da competição.

Enfim, a decisão da ANPAC de promover este Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 foi certeira e virá trazer para as pistas uma competição intensa e, claramente, mais justa”, lê-se no comunicado do Promotor.

Para João Macedo Silva (direção da ANPAC): “Todos na ANPAC ficamos agradavelmente surpreendidos pela enorme adesão dos pilotos ao novo campeonato. Sublinharam a traço grosso a justeza de uma decisão destas que há algum tempo vínhamos a discutir dentro da ANPAC. Por isso mesmo, a direção da ANPAC agradece a todos os pilotos que disseram presente nesta primeira prova e aos que estão a pensar juntar-se ao Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 num futuro próximo. Prometemos trabalho, empenho e compromisso para que a competição seja um tremendo sucesso em 2021 e nos anos seguintes.