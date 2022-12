Campeões 2022, CPVC: Lutas lendárias | AutoSport

Os pilotos do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos (CPVC) voltaram a dar um dos melhores espetáculos do automobilismo que se pode ver nos traçados nacionais. As lutas entre Porsche e Ford tornaram-se já lendárias no panorama desportivo do nosso país, sem exceção em 2022. Os pilotos domam as máquinas como ninguém e disputam cada posição da classificação, resultando num ótimo espetáculo para quem os viu ao vivo nos circuitos ou os seguiu pelas transmissões em direto, uma excelente aposta da ANPAC.

Pedro Poças (Porsche 924) acabou por ser o Campeão Absoluto do CPVC, batendo por apenas 1 ponto Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600). Enquanto Poças foi inscrito na classe H81, a qual, obviamente, também venceu, Joaquim Jorge triunfou na classe H75.

Entre os concorrentes do Grupo 5, João Cruz (Ford Escort RS 1600), que terminou como terceiro classificado do campeonato em termos absolutos, levou a melhor sobre os restantes adversários, enquanto Nuno Batista (Volvo 240 Turbo), que apenas marcou presença neste campeonato em Vila Real, venceu a classe H85.