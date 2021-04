C. P. Velocidade Clássicos: João Macedo Silva foi o mais rápido na qualificação

João Macedo Silva foi o mais rápido na qualificação dos Clássicos na frente dos Ford Escortde Rui Costa e João Cruz. O piloto do Porsche 911 RSR, rubricou a pole position superiorizando-se de forma categórica na qualificação para as corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos.

Rui Costa e João Cruz, ambos em Ford Escort, procuraram acompanhar o homem da “pole” nos treinos livres e depois nos treinos cronometrados para as corridas de amanhã, domingo.

Nos treinos livres bem comonas qualificações, a luta pelos melhores tempos permitiu, como era de esperar, emoção desde a abertura da pista com total entrega dos pilotos nos treinos livres e nas qualificações.

João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) foi superior ao longo da qualificação, face aos homens dos Ford Escort, Rui Costa e João Cruz, que tiveram que se contentar com as posições seguintes às da “pole position”, numa sessão cronometrada em que a chuva que foi ameaçando acabaria por não aparecer, permitindo prestações a todos os pilotos bem mais tranquilas do que as previsões climatéricas faziam antever.

Treinos livres e qualificações, tudo decorreu dentro da normalidade num traçado bracarense em que o asfalto exigiu boas prestações dos pneus, das diferentes máquinas para corridas e em que ficou apenas o senão de não terem sido acompanhadas pelo público que certamente daria outro colorido a este segundo dia de competição em Braga.

Para amanhã, domingo, e porque nunca é demais lembrar, a ANPAC apela à responsabilidade de todos para o cumprimento das regras básicas de segurança como o uso de máscara todo o tempo em que estiverem no Circuito Vasco Sameiro, mantendo o distanciamento social de dois metros, sempre que possível, e evitando a circulação pelas instalações do complexo desde que não sejam de absoluta necessidade.

Amanhã, domingo, serão realizadas as duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, respetivamente às 11.35 e 16.00, ambas com a duração de 25 minutos. A previsão meteorológica, tal como acontecia para hoje, indica apesar de tudo forte possibilidade de chuva.

Horário

Domingo, 25 de abril

11.35 – 12.00 – CPVClássicos – Corrida 1

16.00 – 16.25 – CPVClássicos – Corrida 2